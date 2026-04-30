Video / Pitali smo građane gdje će provesti prvomajske praznike: Evo šta su odgovorili

Brz tempo života i svakodnevne obaveze rijetko ostavljaju priliku za odmor.
Prvi maj mnogi koriste kao predah od svakodnevnice. Pitali smo građane u čijem društvu i gdje će provesti ovaj neradni dan.
ANKETA
Prije je bila parada pa smo išli, slavilo se malo bolje nego danas, kazao je jedan od sagovornika
Većina provodi praznike s porodicom. Avaz
Brz tempo života i svakodnevne obaveze rijetko ostavljaju priliku za odmor.
Prvi maj mnogi koriste kao predah od svakodnevnice. Pitali smo građane u čijem društvu i gdje će provesti ovaj neradni dan.
- Sa familijom na vikendici. Prije je bila parada pa smo išli, slavilo se malo bolje nego danas - kazao je jedan od sagovornika.
Neki planiraju putovanje na Jadransko more, nadajući se sunčanim danima na hrvatskoj obali, dok drugi biraju dalje evropske destinacije.
- Tu smo došli iz Crne Gore i provest ćemo praznik u Sarajevu s prijateljima - kazali su sagovornici.
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