Video / Pitali smo građane gdje će provesti prvomajske praznike: Evo šta su odgovorili

Prvi maj mnogi koriste kao predah od svakodnevnice. Pitali smo građane u čijem društvu i gdje će provesti ovaj neradni dan.

- Sa familijom na vikendici. Prije je bila parada pa smo išli, slavilo se malo bolje nego danas - kazao je jedan od sagovornika.

Neki planiraju putovanje na Jadransko more, nadajući se sunčanim danima na hrvatskoj obali, dok drugi biraju dalje evropske destinacije.

- Tu smo došli iz Crne Gore i provest ćemo praznik u Sarajevu s prijateljima - kazali su sagovornici.