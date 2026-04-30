Ambasador skrivenih namjera: Iza “mega” energetskog projekta u Goraždu stoje Zlatko Lagumdžija i njegova svastika!

Ambasador BiH u Njujorku (New Yorku) Zlatko Lagumdžija i njegova svastika Lamija Ćeremida posredno ili neposredno stoje iza kompanije Balkan Energy Holdings (BEH) koja je predstavljena kao veliki investitor energetskog projekta solara u Goraždu, pokazuje dokumentacija koja je u posjedu Istrage, piše portal Istraga.ba Lagumdžija je u srijedu, na Ekonomskom forumu u Bošnjačkom institutu, prezentovao energetske potencijale u obnovljivim izvorima energije, otkrivši da se u Goraždu sprema ogromna investicija vrijedna 1,2 milijarde eura. Sve je ovo naišlo na oduševljenje medija koji su izvijestili da se sprema “megainvesticija”.

Dvojac za prevare: Sa promcije "projekta", gdje nije bilo nikoga iz Vlade FBiH . Screenshot Dvojac za prevare: Sa promcije "projekta", gdje nije bilo nikoga iz Vlade FBiH . Screenshot

Projekat će realizirati, moglo se vidjeti na fotografiji koju je, tokom prezentacije, koristio ambasador Lagumdžija, kompanija BEH, odnosno Balkan Energy Holdings koja je registrovana u Goraždu. - Ovih pet projekata ima dva do tri puta veći kapacitet nego sve što je do sada instalirano. Meni kada su rekli Goražde, ja sam se smijao. Ali ljudi od tehnike su skontali da glavni vodovi koji spajaju istok i zapad upravo prolaze tuda. I tu kod Goražda imate prostor koji je bogat suncem i vjetrom i desilo se čudo”, kazao je Lagumdžija u srijedu u Sarajevu, dodavši da bi cijeli projekat imao “podršku kompanije NovaLight Capital Ltd Portfolio koji trenutno upravlja sa preko 3.670 MW projekata obnovljivih izvora energije u razvoju sa finansiranjem preko dvije milijarde dolara. No, ključne stvari dr. Lagumdžija nije otkrio. A to je da iza ovog posla stoji lično on. Na fotografiji ispod je “preslika” Rješenja o registraciji kompanije BEH koje je Općinski sud u Goraždu donio 16. februara ove godine.

Rješenje o registraciji . Istraga.ba Rješenje o registraciji . Istraga.ba

Dakle, osnivači kompanije BEH u Goraždu su firma LTL TIM d.o.o. Sarajevo i kompanija Pontevisum LLP iz Londona. Mi u nastavku pratimo strukturu sarajevskog dijela, odnosno kompaniju LTL TIM d.o.o. Sarajevo. No, prije toga idemo na stranicu broj 2 Rješenja o registraciji kompanije BEH.

Učešće u kapitalu . Istraga.ba Učešće u kapitalu . Istraga.ba

Obratiti pažnju na rubriku – lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa jer tamo piše da funkciju “direktorice bez ograničenja” obavlja Lamija Ćeremida. Za one koji ne znaju, Lamija Ćeremida je rođena sestra Amine Lagumdžije, a Amina Lagumdžija je supruga ambasadora Zlatka Lagumdžije koji je u srijedu u Bošnjačkom institutu predstavio ovaj “mega” projekat ne saopćavajući ključne detalje. Sada se vraćamo kompaniji LTL TIM d.o.o. Sarajevo koja je vlasnik 50 posto kompanije BEH iz Goražda, a čija je direktorica Lagumdžijina svastika Lamija Ćeremida. Kompanija LTL TIM je registrovna na adresi Ćemaluša 1 u Sarajevu. Evo i njihovih, javno dostupnih podataka.

Podaci e-registra . Istraga.ba Podaci e-registra . Istraga.ba

Kompanija LTL TIM Sarajevo je osnovana 2025. godine. Direktorica kompanije je Lamija Ćeremida. Ista, dakle, osoba koja je i direktorica kompanije BEH u Goraždu. Osnivači kompanije LTL TIM Sarajevu su tri fizička i dva pravna lica. Fizička lica su Željko Dumanjić (5 posto kapitala), Melina Hubjer (15 posto kapitala), Husein Tokić (5 posto kapitala), TLG d.o.o. Travnik (45 posto kapitala) i “L TIM” d.o.o. Sarajevo (30 posto kapitala). S obzirom da privatna lica nemaju značajniji udio, njima ćemo se vratiti kasnije. Sada idemo da vidimo ko stoji iza kompanije “L TIM” d.o.o. Sarajevo koja je suvlasnik 30 posto kompanije LTL TIM Sarajevo, a koja je, dalje u nizu, suvlasnik 50 posto kompanije BEH d.o.o. Goražde koju je Zlatko Lagumdžija prezentirao kao investitora jednog od najvećih energetskih projekata. Ispod možete vidjeti izvod iz registra poslovnih subjekata za kompaniju “L TIM” d.o.o. Sarajevo.

Registri poslovnih subjekata u BiH . Istraga.ba Registri poslovnih subjekata u BiH . Istraga.ba

Osnivač kompanije “L TIM” d.o.o. Sarajevo je Zlatko Lagumdžija. Firma je osnovana 2025. godine, a osnivački kapital je bio 9000 KM. Sjedište kompanije “L TIM” d.o.o. Sarajevo je na adresi Ćemaluša 1 u Sarajevu. U Upravi je, pogađate već, Lamija Ćeremida, svastika Zlatka Lagumdžije.

Registri poslovnih subjekata u BiH . Istraga.ba Registri poslovnih subjekata u BiH . Istraga.ba

Da pokušamo sve sažeti. Zlatko Lagumdžija je 2015. godine osnovao firmu “L TIM” Sarajevo u ulici Ćemaluša 1. Za direktoricu je postavio svastiku Lamiju Ćeremidu. Lagumdžijina firma “L TIM” je deset godina kasnije, 2025. godine, suosnovala kompaniju “LTL TIM” Sarajevo čije je sjedište u ulici Ćemaluša 1. Direktorica i te firme je Lagumdžijina svastika Lamija Ćeremida. U februaru 2026. godine, kompanija LTL TIM, koju je suosnovala Lagumdžijina firma “L TIM” suosniva firmu BEH d.o.o. Goražde. I opet je direktorica svastika Ćeremida. Za lakše praćenje evo i grafikona.

Dijagram . Istraga.ba Dijagram . Istraga.ba

Kompanija BEH d.o.o. je, kako možete vidjeti, registrovana na adresi Alije Hodžića b.b. u Goraždu. I to na mjestu gdje se nalazi poljoapoteka Hubjer d.o.o. Goražde. Na fotografiji ispod možete vidjeti kako izgleda sjedište kompanije koja planira investiciju od 1,2 milijarde eura.

Mjesto gdje je registrovana kompanija BEH . Istraga.ba Mjesto gdje je registrovana kompanija BEH . Istraga.ba