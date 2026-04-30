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ODSLUŽIO KAZNU

Fikret Hadžić nakon 24 godine izašao iz zatvora

Široj javnosti postao je poznat nakon izjave: "Nemoj, Hadžija, nećemo te više dirati. I nećeš."

Fikret Hadžić. Hayat

M. Až.

30.4.2026

Fikret Hadžić, poznat kao Hadžija, izašao je iz zatvora nakon što je iza rešetaka proveo 24 godine.

On je osuđen nakon događaja od 1. maja 2002. godine u Lukavcu, kada je došlo do ubistva tri člana porodice Kasumović.

Prema njegovim tvrdnjama, godinama je bio izložen pritiscima i sukobima s tom porodicom, a nakon incidenta iz maja 2001. godine, kada tvrdi da je bio fizički napadnut bez pravnih posljedica, odlučio je da sam reaguje.

Nakon godinu dana, na 1. maj, dočekao je članove porodice na istom mjestu. Tom prilikom su ubijene tri osobe, dok je jedna uspjela pobjeći.

Hadžić je zbog tog slučaja osuđen na 21 godinu zatvora za ubistva, a dodatne tri godine dobio je zbog pisma koje je uputio Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je tražio da porodica bude kažnjena "barem sa 10 KM" zbog napada, uz upozorenje na posljedice ako se to ne dogodi.

Široj javnosti postao je poznat nakon izjave: "Nemoj, Hadžija, nećemo te više dirati. I nećeš."

# FIKRET HADŽIĆ HADŽIJA
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