Nakon tri godine postupka: Markulj vraćena na mjesto šefice Odsjeka za istrage GPBiH, mora joj biti isplaćena razlika u plaći

Uposlenica Granične policije BiH Spomenka Markulj vraćena je na radno mjesto "Šefa odsjeka za istrage" nakon postupka koji je trajao skoro tri godine protiv nje, a sada je donesena i pravosnažna presuda, saznaje portal "Avaza".

Ona je bila unazađena da radi na poslovima obuka, a sada će joj morati biti isplaćena razlika u plati.

Utvrđeno je da je Markulj nezakonito smijenjena 2023. godine. Markulj je tvrdila da su problemi za nju nastali nakon akcije "Wolff", kada se od nje tražilo da nezakonito preda Sky kodove SIPA-i, iako su imali oznaku tajnosti, jer je bila i na poziciji koordinatora s EUROPOL-om.

Ona je njih tužila za nezakoniti razmještaj, kao i zbog kazne u iznosu od 20 posto od plate i zabrane napredovanja dvije godine, a oba slučaja je na kraju dobila u svoju korist.

Također, 5. maja će biti nastavak suđenja protiv Emira Škalje pred Kantonalnim sudom u Sarajevu za ugrožavanje sigurnosti Spomenke Markulj. On je prijetio da će je likvidirati.