Ćamil Duraković predložio izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima RS-a

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, s ciljem osiguranja dosljedne primjene ustavnog principa proporcionalne nacionalne zastupljenosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U okviru ove inicijative, od ministra unutrašnjih poslova je zatraženo da prihvati konkretna zakonska rješenja koja će omogućiti uvođenje jasnih i mjerljivih mehanizama za unapređenje nacionalne strukture zaposlenih u policijskim strukturama.

Kako se navodi, predložene izmjene zakona fokusirane su na uvođenje obavezujućih mjera afirmativne akcije u procesima zapošljavanja i školovanja kadeta, uključujući minimalne kvote za pripadnike bošnjačkog, hrvatskog naroda i Ostalih.

Također, izmjenama se precizno definiše obavezno sudjelovanje predstavnika ovih zajednica u komisijama za zapošljavanje, disciplinskim tijelima i nadzornim odborima, čime se nastoji osigurati veća transparentnost i institucionalna ravnoteža.

Poseban segment izmjena odnosi se na uspostavljanje sistema redovnog izvještavanja o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi se omogućilo praćenje efekata predloženih mjera i osigurala odgovornost institucija. Duraković naglašava da se radi o suštinskim, a ne formalnim izmjenama zakona.

- Ovo nije političko pitanje, već pitanje poštivanju Ustava i osnovnih principa jednakosti. Danas imamo situaciju u kojoj zakon nešto propisuje, ali se to u praksi ne provodi. Ovim izmjenama uvodimo mehanizme koji će tu obavezu učiniti stvarnom i mjerljivom - navodi Duraković.

Ističe i da iza inicijative stoji ozbiljan stručni rad: "Predložio sam gotov zakon, na kojem sam radio sa timom od 12 pravnika i lica sa iskustvom rada u policiji. Smatrali smo da je važno ponuditi konkretna i provediva rješenja, a ne ostati na općim principima.“

Naglasio je da predložene mjere nisu usmjerene protiv bilo kojeg naroda, već predstavljaju korektiv postojećeg stanja.

- Mjere afirmativne akcije nisu privilegija, nego alat za ispravljanje neravnoteže koja traje godinama. Policija mora biti institucija u kojoj se svaki građanin može prepoznati i kojoj može vjerovati - ističe.

Govoreći o konkretnim rješenjima, Duraković je posebno ukazao na važnost uvođenja kvota i reforme procesa zapošljavanja.

- Bez jasnih pravila u prijemu kadeta i zapošljavanju, nema suštinske promjene. Zato predlažemo minimalne garantovane kvote, ali uz strogo poštivanje svih profesionalnih kriterija. Kvalitet i profesionalizam ostaju temelj sistema - rekao je.

Dodaje i da je transparentnost ključna komponenta predloženih izmjena.

- Uvodimo obavezu godišnjeg izvještavanja o nacionalnoj strukturi zaposlenih. To je minimum odgovornosti prema institucijama i građanima. Bez podataka nema ni povjerenja, a bez povjerenja nema funkcionalne policije - kazao je.

Iz Kabineta potpredsjednika poručuju da očekuju otvoren dijalog i konstruktivan pristup ovom pitanju, koje je od ključnog značaja za jačanje institucionalnog povjerenja i dugoročnu stabilnost.

- Najmanje što očekujemo od ministra Budimira jeste da odgovori na naše prijedloge - zaključio je Duraković.