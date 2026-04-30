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SARAJEVO

Video iz zraka / Novi snijeg pao na Bjelašnici

Prema prognozama sutra ne bi trebalo biti padavina, ali se najavljuju niske temperature

Bjelašnica - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

30.4.2026

I dok su u Sarajevu veliki redovi ispred mesnica uoči Praznika rada, na planinama oko glavnog grada sve je iznenadio snijeg.

Iako su prethodni dani bili vrlo topli, danas se desio pad temperature i u glavnom gradu, a posebno hladno je na planinama.

"Avazov" reporter je danas zabilježio sniježne padavine na Bjelašnici.

Podsjećamo, prema prognozama sutra ne bi trebalo biti padavina, ali se najavljuju niske temperature.

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# SNIJEG
# BJELAŠNICA
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