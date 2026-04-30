Video iz zraka / Novi snijeg pao na Bjelašnici

I dok su u Sarajevu veliki redovi ispred mesnica uoči Praznika rada, na planinama oko glavnog grada sve je iznenadio snijeg.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
SARAJEVO
Prema prognozama sutra ne bi trebalo biti padavina, ali se najavljuju niske temperature
I dok su u Sarajevu veliki redovi ispred mesnica uoči Praznika rada, na planinama oko glavnog grada sve je iznenadio snijeg.
Iako su prethodni dani bili vrlo topli, danas se desio pad temperature i u glavnom gradu, a posebno hladno je na planinama.
"Avazov" reporter je danas zabilježio sniježne padavine na Bjelašnici.
Podsjećamo, prema prognozama sutra ne bi trebalo biti padavina, ali se najavljuju niske temperature.
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