Video iz zraka / Novi snijeg pao na Bjelašnici

I dok su u Sarajevu veliki redovi ispred mesnica uoči Praznika rada, na planinama oko glavnog grada sve je iznenadio snijeg.

Iako su prethodni dani bili vrlo topli, danas se desio pad temperature i u glavnom gradu, a posebno hladno je na planinama.

"Avazov" reporter je danas zabilježio sniježne padavine na Bjelašnici.

Podsjećamo, prema prognozama sutra ne bi trebalo biti padavina, ali se najavljuju niske temperature.

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