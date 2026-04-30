Debakl Trojke koja je obećala borbu protiv korupcije: Najlopovskija vlada u historiji Kantona Sarajevo

Kada su stranke Trojke dolazile na vlast, najavljivale su nultu stopu tolerancije na korupciju. To je bio i glavni motiv kod brojnih glasača, koji su smatrali da im je dosta istih lica i koji su vjerovali da je istinska promjena moguća.
Ipak, u praksi su smo doživjeli da svaka promjena nije nužno nabolje, da su kadrovi Trojke ogrezli u korupciji u takvoj mjeri kakva se nikada ni za SDA nije vezivala.
Dvije pozicije
Od kadrova Nikšića i neformalnog vođe Trojke u Kantonu Sarajevo Elmedina Konakovića dobili smo najkorumpiraniju vladu u historiji Kantona Sarajevo. Zvuči nevjerovatno činjenica da su čak četiri ministra u ovom mandatu ili pod istragom ili pod optužnicom.
Tako je u srijedu Općinski sud u Sarajevu odredio mjeru zabrane obavljanja funkcije ministrici u Vladi KS Endi Pavić Pečenković (SDP), koja je optužena u predmetu „Koverta“. Ona je optužena da je nezakonito izmijenila pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljenje osobe i izbjeglice KS kako bi omogućila nezakonito zapošljavanje.
U istom predmetu je optužena i Adna Mesihović, koja se tereti također za nezakonita zapošljavanja u Ministarstvu nauke, visokog obrazovanja i mladih. Riječ je o kadru ZNG-a, koji je 18. ruku za većinu skupo naplatio s dvije ministarske pozicije. Umjesto kraja političke karijere, ona sada sjedi u skupštinskim klupama u Kantonu Sarajevo.
Pod istragom u istom predmetu je bio još jedan kadar ZNG-a, Afan Kalamujić, no on je prošao bez optužnice. Da li je obustavljena istraga protiv njega ili je slučaj protiv njega izdvojen, nije još poznato.
Već na samom početku mandata u zatvoru je završio kadar Naše stranke Bojan Bošnjak, koji se sumnjiči za pogodovanje Ibri Berilu i Nađi Milišić, na način da je dao pozitivan izvještaj o strategijskoj procjeni utjecaja na životnu sredinu, kako bi se legalizirali nezakoniti urbanistički projekti gradnje na Bjelašnici.
Akcija „Dubrovnik“
Ništa bolja situacija nije ni u Skupštini KS, gdje siva eminancija NiP-a Aljoša Čampara, također drži većinu za korumpiranu Vladu. SIPA mu je još prošle godine u akciji „Dubrovnik“ oduzimala mobitele, a sumnja se da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja, pomoći počiniocu poslije počinjenja krivičnog djela i ometanja rada pravosuđa. Isti se godinama vezivao i za brojne zakulisne radnje u pravosuđu, gdje je ostvarivao utjecaj preko svog kompromitiranog brata Dubravka, koji je sada već bivši tužilac.
Predmet u POSKOK-u
Predmet protiv bivšeg ministra Bojana Bošnjaka već nekoliko godina je bez epiloga iz razloga jer se osnivanjem POSKOK-a predmet prebacio iz nadležnosti Tužilaštva KS na njih. Prema nezvaničnim informacijama iz Tužilaštva KS, već kod njih je bio u završnoj fazi.