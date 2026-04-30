Debakl Trojke koja je obećala borbu protiv korupcije: Najlopovskija vlada u historiji Kantona Sarajevo

Kada su stranke Trojke dolazile na vlast, najavljivale su nultu stopu tolerancije na korupciju. To je bio i glavni motiv kod brojnih glasača, koji su smatrali da im je dosta istih lica i koji su vjerovali da je istinska promjena moguća.

Ipak, u praksi su smo doživjeli da svaka promjena nije nužno nabolje, da su kadrovi Trojke ogrezli u korupciji u takvoj mjeri kakva se nikada ni za SDA nije vezivala.

Dvije pozicije

Od kadrova Nikšića i neformalnog vođe Trojke u Kantonu Sarajevo Elmedina Konakovića dobili smo najkorumpiraniju vladu u historiji Kantona Sarajevo. Zvuči nevjerovatno činjenica da su čak četiri ministra u ovom mandatu ili pod istragom ili pod optužnicom.

Tako je u srijedu Općinski sud u Sarajevu odredio mjeru zabrane obavljanja funkcije ministrici u Vladi KS Endi Pavić Pečenković (SDP), koja je optužena u predmetu „Koverta“. Ona je optužena da je nezakonito izmijenila pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljenje osobe i izbjeglice KS kako bi omogućila nezakonito zapošljavanje.