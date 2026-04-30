Nezakonito uknjižena imovina HE Mostar vraćena u vlasništvo Hidroelektrana na Neretvi

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić saopćio je danas da je pravni tim Elektroprivrede BiH uspio vratiti imovinu HE Mostar u vlasništvo Hidroelektrana na Neretvi, nakon što je ranije bila nezakonito uknjižena na Elektroprivredu HZHB.
Drugim riječima, HE Mostar ponovo je vraćena Hidroelektranama na Neretvi.
- Čestitam timu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine na uspješno realizovanom vraćanju imovine - naveo je Nikšić.
Poručio je da se radi o velikom uspjehu pravne države, pravnih timova koji su radili na ovom slučaju, te uspješno okončali aktivnosti na povratu imovine.
- Saradnja između dvije elektroprivrede mora postojati, ali mora biti utemeljena na zakonu, Ustavu i uvažavanju nespornih pravnih činjenica - napisao je.
Podsjetimo, Prije nekoliko dana Elektroprivreda BiH je saopćila da ima saznanja o nedavnom postupanju Odjela za urbanizam i građenje, Službe za katastar Grada Mostar, kojim je izvršena promjena nosioca prava u katastarskom operatu s Hidroelektrana na Neretvi na JP Elektroprivreda HZ HB d.d. - Mostar.
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Iz ovog javnog preduzeća ranije su naveli da Hidroelektrane na Neretvi posluju u okviru JP Elektroprivreda BiH i kao takve su upisane u sudski registar.
Nakon informacije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o postupanju kojim je izvršena promjena nosioca prava u katastarskom operatu s Hidroelektrana na Neretvi na Elektroprivreda HZ HB d.d. - Mostar, oglasio se i Grad Mostar. Oni su tada poručili da je urađeno "sve po zakonu".
HE Mostar izgrađena je krajem 1970-ih godina zahvaljujući kreditu Svjetske banke od 55 miliona dolara. Za potrebe njene izgradnje na lijevoj obali Neretve ekspropisano je oko 70 hektara zemljišta (nekadašnji Hepokovi vinogradi), na kojem su naknadno izgrađeni prateći i rekreacioni objekti.