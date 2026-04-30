Nezakonito uknjižena imovina HE Mostar vraćena u vlasništvo Hidroelektrana na Neretvi

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić saopćio je danas da je pravni tim Elektroprivrede BiH uspio vratiti imovinu HE Mostar u vlasništvo Hidroelektrana na Neretvi, nakon što je ranije bila nezakonito uknjižena na Elektroprivredu HZHB.

Drugim riječima, HE Mostar ponovo je vraćena Hidroelektranama na Neretvi.

- Čestitam timu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine na uspješno realizovanom vraćanju imovine - naveo je Nikšić.

Poručio je da se radi o velikom uspjehu pravne države, pravnih timova koji su radili na ovom slučaju, te uspješno okončali aktivnosti na povratu imovine.

- Saradnja između dvije elektroprivrede mora postojati, ali mora biti utemeljena na zakonu, Ustavu i uvažavanju nespornih pravnih činjenica - napisao je.