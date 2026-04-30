Ljubomir Kalaba osuđen na godinu zatvora za zloupotrebu položaja

Sud Bosne i Hercegovine donio, nakon okončanog glavnog pretresa, presudu kojom je optuženi Ljubomir Kalaba oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Optuženi je oglašen krivim što je, postupajući kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine obavljajući poslove direktora u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, 13.2.2020. godine izdao uputstvo o privremenoj zabrani izdavanja i potpisivanja veterinarsko-zdravstvenih certifikata za 'MI RAKITNO' d.o.o. Posušje.

Na osnovu toga je Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije zabranio izdavanje veterinarsko-zdravstvenih certifikata oznake KZV-TR-14 za odobreni izvozni objekt 'MI RAKITNO' d.o.o. Posušje, Vrpolje bb/Rakitno. Na taj način je, tom privrednom subjektu, onemogućio izvoz i prodaju već pripremljenog svježe/ohlađenog goveđeg mesa u Republiku Tursku, planiran na 14.2.2020. godine, u količini od 41.785,78 kg.

Zbog navedene zabrane, i pored nastojanja 'MI RAKITNO' d.o.o. Posušje da u narednom periodu sačuva zdravstvenu ispravnost tog mesa držanjem na odgovarajućem temperaturnom režimu, uslijed dužeg stajanja došlo je do kvarenja.

Na taj način, optuženi Ljubomir Kalaba nanio je 'MI RAKITNO' d.o.o. Posušje materijalnu štetu u vidu izostanka naplate ugovorene prodajne cijene/vrijednosti robe od 407.829,21 KM i plaćenih troškova upravnog postupka za otpis i uništenje te robe u iznosu od 3.844,29 KM što je šteta u ukupnom iznosu od 411.673,50 KM.

Protiv današnje presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka, saopćeno je iz Suda BiH.