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PREDSJEDNIK SDS-A

Blanuša nakon razgovora s njemačkim parlamentarcem: "Nije isključeno da EU preispituje ukidanje finansijske podrške BiH"

Nakon sastanka je poručio da trenutna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ne ide u korist građana

Blanuša i Bejer. Facebook

M. Až.

30.4.2026

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša razgovarao je sa članom njemačkog Bundestaga Peterom Bejerom (CDU), koji boravi u posjeti Sarajevu i Banja Luci.

Blanuša je nakon sastanka poručio da trenutna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ne ide u korist građana.

- Nije u interesu naših ljudi da ostanu izolirano ostrvo u rukama nekolicine bogataša, u kojem vlada korupcija i kriminal, s najnižim platama i penzijama u Evropi, i iz kojeg mladi masovno odlaze - naveo je Blanuša.

On je istakao da je BiH već izgubila stotine miliona bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije zbog, kako tvrdi, neodgovornog rada dijela političara.

- Ako situacija ostane ovakva, nije isključeno da Evropska unija preispita ukidanje finansijske i svake druge podrške Bosni i Hercegovini. Predstojeći izbori su posljednja šansa da zemlja krene putem napretka i pokrene reforme neophodne za nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji - rekao je Blanuša.

Njemački zastupnik Peter Bejer ranije je, nakon sastanaka u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, poručio da se mijenja pristup Vašingtona prema regionu.

- Primjećujemo da se administracija Donalda Trampa razvija u drugačijem smjeru i postavlja druge prioritete u vezi s ovim dijelom Evrope. To je drugačije ne samo od Berlina nego i od Brisela, odnosno Evropske unije - kazao je Bajer.

# EU
# BIH
# PETER BEYER
# BRANKO BLANUŠA
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