Blanuša nakon razgovora s njemačkim parlamentarcem: "Nije isključeno da EU preispituje ukidanje finansijske podrške BiH"

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša razgovarao je sa članom njemačkog Bundestaga Peterom Bejerom (CDU), koji boravi u posjeti Sarajevu i Banja Luci.

Blanuša je nakon sastanka poručio da trenutna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ne ide u korist građana.

- Nije u interesu naših ljudi da ostanu izolirano ostrvo u rukama nekolicine bogataša, u kojem vlada korupcija i kriminal, s najnižim platama i penzijama u Evropi, i iz kojeg mladi masovno odlaze - naveo je Blanuša.

On je istakao da je BiH već izgubila stotine miliona bespovratnih sredstava iz fondova Evropske unije zbog, kako tvrdi, neodgovornog rada dijela političara.

- Ako situacija ostane ovakva, nije isključeno da Evropska unija preispita ukidanje finansijske i svake druge podrške Bosni i Hercegovini. Predstojeći izbori su posljednja šansa da zemlja krene putem napretka i pokrene reforme neophodne za nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji - rekao je Blanuša.