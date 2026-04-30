Izetbegović: Ako Bećirović ostane u Predsjedništvu, ostat će i Trojka na vlasti!

Novi gost intervjua portala !Odgovor bio je Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Izetbegović je govorio o predstojećim općim izborima, očekivanjima ko će biti kandidat ove stranke za Predsjedništvo, odnosima sa susjednim zemljama, radu Trojke, ali i političkim odnosima nakon izbora u oktobru.

Izetbegović je kazao da nije neobično što se čeka odluka SDA da saopći kandidata, nego da su drugi uranili s kandidaturama.

- Mi nikad nismo prije maja, juna to radili; obično na dan stranke, 26. maja. Ovaj put će biti slično, možda koji dan ranije - kazao je Izetbegović.

On pojašnjava da se od ljudi u stranci tražilo da ozbiljno razmisle i da „kandidiraju nekoga ko ima šanse da pobijedi“, jer se s te pozicije, s vrha, formira vlast.

- Ako Bećirović ostane – ostat će Trojka. Ako ostane Trojka, neće ostati stanje ovakvo kakvo jeste, nego će se sigurno pogoršavati. Ući ćemo blokade, teške neizvjesnosti, sve ovo što sada živimo, samo pojačano - kazao je, dodavši da bi kandidat SDA morao da pobijedi radi države Bosne i Hercegovine i radi same SDA, koja je kao najjača stranka svedena na nivo kantona.

- Njen posao je država, država za koju su se patrioti Bosne i Hercegovine izborili pod rukovodstvom SDA - kazao je lider SDA, dodavši da je više puta pozivao ljude u stranci da dobro razmisle o kandidatu.

Odgovarajući na pitanje koje je aktuelno u široj javnosti, da li će on ponovo u bitku za mjesto u Predsjedništvo, lider SDA osvrnuo se na činjenicu da kandidati za Predsjedništvo po broju glasova uvijek malo izostaju za brojem glasova koje osvoji stranka, te da kandidat ovaj put mora imati najmanje oko 95 posto glasova.

- SDA ovaj put mora minimalno osvojiti onoliko koliko je osvojila na lokalnim izborima (2024.), a to je nekih 280 hiljada glasova, da bi onda kandidat koji prati taj rezultat ušao u Predsjedništvo - kazao je.

Osvrnuo se i na kritike da SDA treba nešto mijenjati ili popravljati, pa i u pogledu njegovog vođstva, iako je stranka samo rasla otkako je on preuzeo od Sulejmana Tihića.