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NISU SE ČULI TRI DANA

Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića se oglasio: Ne znam da li mi je otac živ

Nadam se da ćemo uskoro da dobijemo bilo kakve informacije, rekao je Darko Mladić

Ratko Mladić. ICTY

A. O.

30.4.2026

Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Darko Mladić oglasio se povodom lošeg zdravstvenog stanja svog oca, navodeći kako se s njim nije čuo tri dana.

Za ATV te je rekao kako nema informacije je li Ratko živ. Kako je rekao, ni iz Haškog tribunala mu niko nije dao nikakav odgovor na mejl koji im je poslao.

- Bukvalno nemamo informacije, treći dan se nismo čuli. Ja sam jučer tražio mejlom da mi daju nekakve informacije ili da mi omoguće da ga čujem, nisam dobio nikakav odgovor na moj mejl. Danas je advokat proslijedio sa strane odbrane njegov zahtjev. To je sve što mi sad možemo da uradimo. Nadam se da ćemo uskoro da dobijemo bilo kakve informacije - rekao je Darko Mladić za ATV i dodao:

- Nadam se da ćemo do kraja radnog dana dobiti bar odgovor da je živ i šta je razlog što se on ne javlja, odnosno što oni ne omogućavaju vezu".

Dodao je da je njegova pretpostavka da Mladić ne može više ni da priča. Najavio je za sutra objavljivanje javne verzije podneska odbrane i izrazio nadu da će tribunal pozitivno odgovoriti na njega, ali da konačan epilog u ovom trenutku ne može znati.

# DARKO MLADIĆ
# RATKO MLADIĆ
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