Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića se oglasio: Ne znam da li mi je otac živ

Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Darko Mladić oglasio se povodom lošeg zdravstvenog stanja svog oca, navodeći kako se s njim nije čuo tri dana.

Za ATV te je rekao kako nema informacije je li Ratko živ. Kako je rekao, ni iz Haškog tribunala mu niko nije dao nikakav odgovor na mejl koji im je poslao.

- Bukvalno nemamo informacije, treći dan se nismo čuli. Ja sam jučer tražio mejlom da mi daju nekakve informacije ili da mi omoguće da ga čujem, nisam dobio nikakav odgovor na moj mejl. Danas je advokat proslijedio sa strane odbrane njegov zahtjev. To je sve što mi sad možemo da uradimo. Nadam se da ćemo uskoro da dobijemo bilo kakve informacije - rekao je Darko Mladić za ATV i dodao: