MUP KS: Pojačane kontrole tokom prvomajskih praznika

Povodom obilježavanja 1. maja - Međunarodnog praznika rada, očekuje se povećana frekvencija saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, a posebno prema izletištima i turističkim destinacijama, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Stoga, iz MUP-a KS posebno apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni i strpljivi.

Apel učesnicima u saobraćaju

U cilju očuvanja javnog reda i mira, kao i zaštite života, zdravlja i imovine građana, apeluju na sve građane da poštuju zakonske propise.

- Posebnu pažnju skrećemo na to da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru na mjestima koja nisu za to predviđena i uređena. Nekontrolisano paljenje vatre može dovesti do požara sa ozbiljnim posljedicama po ljude i okoliš - upozoravaju iz MUP-a KS.

Također ističu da upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i zakonom je kažnjivo. Pozivaju vozače da ne upravljaju motornim vozilom ukoliko su konzumirali bilo koje količine alkohola.

- Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na putu, naročito imajući u vidu povećan broj vozila, pješaka i biciklista tokom praznika - navode iz MUP-a KS.

Poseban oprez

Poseban oprez se preporučuje vozačima motocikala, mopeda i četverotočkaša (kvadova), kao i drugim učesnicima u saobraćaju, uz obavezno korištenje zaštitne opreme i poštivanje svih propisa.

- Poštujte javni red i mir, te izbjegavajte ponašanja koja mogu ugroziti druge ili narušiti sigurnost zajednice.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će tokom prazničnih dana pojačano vršiti kontrole saobraćaja i javnog reda i mira, s ciljem prevencije i sankcionisanja svih oblika protivzakonitog ponašanja.

- Pozivamo građane na saradnju i međusobno uvažavanje, kako bismo zajedno doprinijeli obilježavanju praznika u sigurnom okruženju - navodi se u saopćenju Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.