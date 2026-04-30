Sahat-kula vraća se u Banju Luku nakon više od tri decenije: Položen kamen temeljac

U Banjoj Luci je danas, u okviru manifestacije „Dani vakufa“, položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat-kule, jednog od simbola grada koji je srušen 1993. godine.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Husein Salihović istakao je da je riječ o jednom od centralnih događaja ovogodišnje manifestacije, koja se organizuje po 14. put.

- Protokol o izgradnji potpisan je 2020. godine i od tada su sve uključene strane radile na ispunjavanju potrebnih uslova, dokumentacije i dozvola. Riječ je o objektu od izuzetnog značaja, nacionalnom spomeniku BiH koji je dugo krasio Banju Luku. Današnjim činom započinjemo njegov povratak - rekao je Salihović.

Posebnu zahvalnost uputio je Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske, naglasivši da njihovo prisustvo i podrška od 2010. godine imaju nemjerljiv značaj kroz realizaciju brojnih projekata.

Zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije vakufa Republike Turske Suat Giray rekao je da ovakvi projekti doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i jačanju veza između Bosne i Hercegovine i Turske.

- Nastojimo da sačuvamo naše nasljeđe i ostavimo ga budućim generacijama kroz restauracije. Potpisali smo brojne protokole o saradnji kako bismo očuvali zajedničko nasljeđe, a današnja Sahat-kula jedno je od djela koje treba čuvati sa posebnom pažnjom - naveo je Giray.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković poručio je da obnova Sahat-kule nosi simboličnu poruku.

- Narodi koji poštuju svoju prošlost mogu graditi budućnost. Sahat-kula je vijekovima prkosila vremenu, a na nama je da gradimo, stvaramo i međusobno se poštujemo. Ona može biti simbol koji nas ponovo povezuje - rekao je Stanivuković.

Muftija banjalučki Ismail Smajlović naglasio je duhovni i simbolički značaj ovog objekta.