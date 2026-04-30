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DANI VAKUFA

Sahat-kula vraća se u Banju Luku nakon više od tri decenije: Položen kamen temeljac

Sahat-kula će biti izgrađena na svojoj izvornoj lokaciji, u blizini Ferhat-pašine džamije

Položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat-kule. Fena

M. P.

30.4.2026

U Banjoj Luci je danas, u okviru manifestacije „Dani vakufa“, položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat-kule, jednog od simbola grada koji je srušen 1993. godine.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Husein Salihović istakao je da je riječ o jednom od centralnih događaja ovogodišnje manifestacije, koja se organizuje po 14. put.

- Protokol o izgradnji potpisan je 2020. godine i od tada su sve uključene strane radile na ispunjavanju potrebnih uslova, dokumentacije i dozvola. Riječ je o objektu od izuzetnog značaja, nacionalnom spomeniku BiH koji je dugo krasio Banju Luku. Današnjim činom započinjemo njegov povratak - rekao je Salihović.

Posebnu zahvalnost uputio je Generalnoj direkciji vakufa Republike Turske, naglasivši da njihovo prisustvo i podrška od 2010. godine imaju nemjerljiv značaj kroz realizaciju brojnih projekata.

Zamjenik generalnog direktora Generalne direkcije vakufa Republike Turske Suat Giray rekao je da ovakvi projekti doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i jačanju veza između Bosne i Hercegovine i Turske.

- Nastojimo da sačuvamo naše nasljeđe i ostavimo ga budućim generacijama kroz restauracije. Potpisali smo brojne protokole o saradnji kako bismo očuvali zajedničko nasljeđe, a današnja Sahat-kula jedno je od djela koje treba čuvati sa posebnom pažnjom - naveo je Giray.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković poručio je da obnova Sahat-kule nosi simboličnu poruku.

- Narodi koji poštuju svoju prošlost mogu graditi budućnost. Sahat-kula je vijekovima prkosila vremenu, a na nama je da gradimo, stvaramo i međusobno se poštujemo. Ona može biti simbol koji nas ponovo povezuje - rekao je Stanivuković.

Muftija banjalučki Ismail Smajlović naglasio je duhovni i simbolički značaj ovog objekta.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Husein Salihović. Fena

- Sahat-kula je orijentir u vremenu i podsjetnik čovjeku kako da upravlja svojim vremenom i djelima. Radujemo se što započinjemo još jednu obnovu i zahvalni smo svima koji su doprinijeli da ovaj projekat dođe do realizacije - kazao je Smajlović.

Obnova Sahat-kule realizuje se na osnovu protokola o saradnji potpisanog 2020. godine između Generalne direkcije vakufa Republike Turske, Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, Grada Banja Luka i Muftijstva banjalučkog.

Nakon višegodišnjih priprema, pribavljene su potrebne dozvole i stvoreni administrativni i tehnički uslovi za početak radova.

Projekat finansira Generalna direkcija vakufa Republike Turske, a realizuje se posredstvom Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Planirano je da radovi traju oko dvije godine.

Sahat-kula će biti izgrađena na svojoj izvornoj lokaciji, u blizini Ferhat-pašine džamije, gdje je vijekovima predstavljala jedan od prepoznatljivih simbola Banje Luke.

# SAHAT-KULA
# BANJA LUKA
# HUSEIN SALIHOVIĆ
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