Video / Narsid nastavlja gdje je stao njegov otac, rahmetli Mujo Masleša: "Sezona je otvorena"

Na samom ulazu u selo smješten je restoran na čijoj kapiji piše "Kod Mujage".
To je restoran i prenoćište čije temelje je udario rahmetli Mujo Masleša sa svojom Minom.
REPORTER "AVAZA" NA LUKOMIRU
To je restoran i prenoćište čije temelje je udario rahmetli Mujo Masleša sa svojom Minom
Narsid nastavlja gdje je stao njegov otac. E. Trako / Avaz
Na samom ulazu u selo smješten je restoran na čijoj kapiji piše "Kod Mujage".
To je restoran i prenoćište čije temelje je udario rahmetli Mujo Masleša sa svojom Minom.
Nažalost, Mujo je preselio prije nekoliko mjeseci. Posao nastavlja sin Narsid s majkom.
U videoprilogu pogledajte šta smo snimili.
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