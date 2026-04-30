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REPORTER "AVAZA" NA LUKOMIRU

Video / Narsid nastavlja gdje je stao njegov otac, rahmetli Mujo Masleša: "Sezona je otvorena"

To je restoran i prenoćište čije temelje je udario rahmetli Mujo Masleša sa svojom Minom

Narsid nastavlja gdje je stao njegov otac. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

30.4.2026

Na samom ulazu u selo smješten je restoran na čijoj kapiji piše "Kod Mujage".

To je restoran i prenoćište čije temelje je udario rahmetli Mujo Masleša sa svojom Minom.

Nažalost, Mujo je preselio prije nekoliko mjeseci. Posao nastavlja sin Narsid s majkom.

U videoprilogu pogledajte šta smo snimili.

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# NARSID MASLEŠA
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