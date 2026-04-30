Otkazuju se ulaznice građanima koji žele prisustvovati događaju u SAD-u na kojem Dodik prima nagradu za demokratiju

Predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku večeras bi na američkom Judson Univerzitetu trebalo biti uručeno priznanje za liderstvo i zalaganje za demokratiju, što je izazvalo negodovanje dijela javnosti zbog njegovih političkih stavova i djelovanja.

Otkazane karte

Redakciji portala "Avaza" obratili su se građani koji tvrde da su im karte za ovaj događaj, iako uredno kupljene, naknadno otkazane.

- Nevladine organizacije JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH najoštrije osuđuju postupke Judson Univerziteta, kao i sam čin organizovanja događaja World Leaders Forum na kojem je gost osoba čije političko djelovanje već godinama predstavlja direktan napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dolazak Milorada Dodika, poznatog po negiranju genocida, sistematskom podrivanju državnih institucija i bliskim vezama sa Putinom, osobom koja podržava i slavi presuđene ratne zločince predstavlja ozbiljnu uvredu za žrtve rata, preživjele genocida i sve građane koji vjeruju u demokratske vrijednosti i međunarodno pravo - navodi se u saopćenju.

Kako ističu, posebno zabrinjava činjenica da su građanima koji su legalno kupili karte one iznenada otkazane, uz obrazloženje "ograničenog kapaciteta", dok su istovremeno javno oglašavana "preostala dostupna mjesta".

- Ova očigledna kontradikcija budi ozbiljnu sumnju da je riječ o ciljanoj selekciji i uklanjanju pojedinaca koji bi mogli postavljati legitimna pitanja o političkoj odgovornosti, antiustavnom djelovanju i kontinuiranom narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma - navodi se u reakciji.

Udar na slobodu govora

Dodaju da ovakva praksa predstavlja direktan udar na slobodu govora i pravo na javno propitivanje, kao i osnovne principe demokratskog društva.

- Još je poraznije što jedna obrazovna institucija, koja bi trebala biti mjesto slobodne misli i otvorenog dijaloga, pristaje na politički pritisak i potencijalnu diskriminaciju vlastitih gostiju. Ne radi se ovdje samo o jednom događaju. Radi se o pokušaju normalizacije politike negiranja, destabilizacije i autoritarnih obrazaca ponašanja - i to na međunarodnoj sceni - poručili su.

Zbog svega navedenog, najavljeni su i mirni protesti ispred Judson Univerziteta, gdje će građani poručiti da nema mjesta relativizaciji istine niti prostoru za one koji aktivno rade na njenom negiranju.