Nikšić čestitao Međunarodni praznik rada: Naša je obaveza da unapređujemo radne uslove i jačamo sistem zaštite prava zaposlenih

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku građankama i građanima Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog praznika rada.

- Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada, prisjećamo se temeljnih vrijednosti rada, ali i odgovornosti institucija da svakodnevno grade pravednije i sigurnije društvo za sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svaki radnik zaslužuje dostojanstvene uslove rada, sigurnu i redovnu platu, kao i puno poštovanje doprinosa koji daje svojoj zajednici često i u zahtjevnim i izazovnim okolnostima - poručio je Nikšić.

Premijer napominje da su radnici pokretačka snaga našeg društva, te da njihov rad "gradi našu sadašnjost i oblikuje budućnost Federacije Bosne i Hercegovine", saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

- Zato naša obaveza nije samo da govorimo o radu, nego da kroz konkretne mjere kontinuirano unapređujemo radne uslove i jačamo sistem zaštite prava zaposlenih. Zajedno moramo graditi Federaciju u kojoj se rad cijeni, a trud prepoznaje i pravedno nagrađuje. U tom pravcu ostajemo posvećeni jačanju ekonomije, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju sigurnijeg ambijenta za sve koji svojim radom doprinose društvu. Svim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom 1. maja, uz duboku zahvalnost za vaš trud, predanost i doprinos razvoju naše zajednice – navodi se u čestitki premijera Nikšića.