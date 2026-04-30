Haos na cestama u Hrvatskoj: Kolona na autoputu 15 kilometara

Uoči produženog vikenda saobraćaj na putevima širom Hrvatske izrazito je pojačan večeras 30. aprila, a vozače već od jutarnjih sati prate velike gužve, kolone i povremeni zastoji, posebno na glavnim autoputevima prema moru, kao i na pojedinim graničnim prijelazima.

Zbog saobraćajne nesreće između čvorova Popovača i Kutina, saobraćaj se odvija jednom trakom, a kolona dostiže čak 15 kilometara.

HAK je u 20.30 sati objavio informacije o najproblematičnijim dionicama:

Između naplatne rampe Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga).

Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. kilometru, vozi se u koloni od oko 3 km.

A6 Rijeka–Zagreb

Između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, u zoni radova na 26. kilometru u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km (vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Čardak iz sigurnosnih razloga).

A7 Rupa–Rijeka–Šmrika

Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 2 km.