Ogromne gužve na putevima u BiH: Izbjegavajte ove granične prijelaze

Povodom predstojećih prvomajskih praznika pojačan je intenzitet saobraćaja.

- Najveće gužve bilježimo na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar dionici Bradina-Konjic, na graničnim prijelazima prema jugu, kao i u blizini urbanih sredina. Vozačima se preporučuje da pravovremeno planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prijelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici - kažu iz BIHAMK-a u večerašnjem izvještaju.

Radovi na cestama

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prijelazi

Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Svilaj i Brod, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima: Doljani, Bijača i Gabela Polje. Zadržavanja u oba smjera bilježimo na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.