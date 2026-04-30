Pogledajte snimak izlaska Hadžije iz zatvora nakon 24 godine

Fikret Hadžić, poznatiji javnosti kao Hadžija, od danas je slobodan čovjek, nakon što je 24 godine proveou u zatvoru zbog trosktrukog ubistva.

Osuđen je nakon događaja koji se desio 1. maja 2002. godine u Lukavcu, kada je došlo do ubistva tri člana porodice Kasumović.

Prema njegovim tvrdnjama, godinama je bio izložen pritiscima i sukobima s tom porodicom, a nakon incidenta iz maja 2001. godine, kada tvrdi da je bio fizički napadnut bez pravnih posljedica, odlučio je da sam reaguje.