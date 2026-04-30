Pogledajte snimak izlaska Hadžije iz zatvora nakon 24 godine

Fikret Hadžić, poznatiji javnosti kao Hadžija, od danas je slobodan čovjek, nakon što je 24 godine proveou u zatvoru zbog trosktrukog ubistva.
Osuđen je nakon događaja koji se desio 1. maja 2002. godine u Lukavcu, kada je došlo do ubistva tri člana porodice Kasumović.
Prema njegovim tvrdnjama, godinama je bio izložen pritiscima i sukobima s tom porodicom, a nakon incidenta iz maja 2001. godine, kada tvrdi da je bio fizički napadnut bez pravnih posljedica, odlučio je da sam reaguje.
Nakon godinu dana, 1. maja, kako je navedeno, dočekao je članove porodice na istom mjestu. Tom prilikom ubijene su tri osobe, dok je jedna uspjela pobjeći.
Zbog ovog slučaja Hadžić je osuđen na 21 godinu zatvora za ubistva, dok je dodatne tri godine zatvora dobio zbog pisma koje je uputio Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem je tražio da porodica bude kažnjena „barem sa 10 KM“, uz upozorenje na posljedice ako se to ne dogodi.
Široj javnosti postao je poznat i po izjavi: "Nemoj, Hadžija, nećemo te više dirati. I nećeš."