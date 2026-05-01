Pojačane kontrole: MUP KS pozvao na poštivanje zakonskih propisa tokom proslave praznika

Povodom obilježavanja 1. maja – Međunarodnog praznika rada, očekuje se povećana frekvencija saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, a posebno prema izletištima i turističkim destinacijama, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Stoga MUP KS posebno apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni i strpljivi.

- U cilju očuvanja javnog reda i mira, kao i zaštite života, zdravlja i imovine građana, apelujemo na sve građane da poštuju zakonske propise.

Posebnu pažnju skrećemo na sljedeće:

1. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom prostoru na mjestima koja nisu za to predviđena i uređena. Nekontrolisano paljenje vatre može dovesti do požara sa ozbiljnim posljedicama po ljude i okoliš.

2. Upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i zakonom je kažnjivo. Pozivamo vozače da ne upravljaju motornim vozilom ukoliko su konzumirali bilo koje količine alkohola.

3. Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na putu, naročito imajući u vidu povećan broj vozila, pješaka i biciklista tokom praznika.

4. Poseban oprez se preporučuje vozačima motocikala, mopeda i četverotočkaša (kvadova), kao i drugim učesnicima u saobraćaju, uz obavezno korištenje zaštitne opreme i poštivanje svih propisa.

5. Poštujte javni red i mir, te izbjegavajte ponašanja koja mogu ugroziti druge ili narušiti sigurnost zajednice -kazali su iz MUP-a KS.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će tokom prazničnih dana pojačano vršiti kontrole saobraćaja i javnog reda i mira, s ciljem prevencije i sankcionisanja svih oblika protivzakonitog ponašanja.