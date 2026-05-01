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ZENICA

Radnici Sindikata metalaca se počeli okupljati na Kamberovića polju

Borba za očuvanje integralne proizvodnje

Počelo okupljanje u Zenici - Avaz
Okupljanje u Zenici - Avaz
Okupljanje radnika - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

1.5.2026

Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, pod motom "140 godina borbe za radnička prava - spasimo Željezaru Zenica", danas organizuju skup podrške u tom gradu radnicima Nove Željezare Zenica u borbi za očuvanje integralne proizvodnje.

Okupljanje učesnika ovog skupa, čiji će okosnicu činiti članovi 37 podružnica tog sindikata, počelo je na lokalitetu Kamberovića polja.

- Pokažimo jedinstvo i solidarnost sa radnicima i sindikatom zeničke željezare, bez političkih prepucavanja i bilo kakvih incidenata - poručio je u svojoj objavi na Facebook stranici predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović.

Plan je da se, nakon zbora na Kamberovića polju, kolona Obalnim bulevarom i Bulevarom kralja Tvrtka I zaputi na plato ispred upravne zgrade NŽZ-a. 

# ZENICA
# KAMBEROVIĆA POLJE
# SINDIKAT METALACA FBIH
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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