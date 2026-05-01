Video / Mujkanović se obratio učesnicima protesta: "Ako padne Željezara Zenica past će kompletan energetski i industrijski sektor"

Kenan Mujkanović, predsjednik kantonalnog odbora Sindikata metalaca ZDK obratio se učesnicima protesta i poslao snažne poruke.

On je kazao da ako padne Nova Željezara Zenica, niko neće biti siguran.

- Mislim da je ovaj skup najbolja poruka, ne treba puno trošiti riječi. Znamo što smo došli ovdje, ako dozvolimo da padne Nova Željezara Zenica niko nije siguran. Ovo nije i neće biti kraj. Možemo obećati samo to da mi nećemo žaliti sebe da ovo izađe na hajr. Sa nama su danas naše kolege iz Sindikata metalaca FBiH i svih 37 sindikalnih organizacija počevši od Bosanske Krupe koji su jutros u 3 sata krenuli da budu sa nama ovdje. Goražde, Konjic, Sarajevo, Tešanj, Usora, Gradačac, svi su uz nas - kazao je Mujkanović.