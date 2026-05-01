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SINDIKAT METALACA ZDK

Video / Mujkanović se obratio učesnicima protesta: "Ako padne Željezara Zenica past će kompletan energetski i industrijski sektor"

Ovako ćemo se okupiti kad budemo ponovo potpaljivali visoku peć, poručio je

Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

1.5.2026

Kenan Mujkanović, predsjednik kantonalnog odbora Sindikata metalaca ZDK obratio se učesnicima protesta i poslao snažne poruke.

On je kazao da ako padne Nova Željezara Zenica, niko neće biti siguran.

- Mislim da je ovaj skup najbolja poruka, ne treba puno trošiti riječi. Znamo što smo došli ovdje, ako dozvolimo da padne Nova Željezara Zenica niko nije siguran. Ovo nije i neće biti kraj. Možemo obećati samo to da mi nećemo žaliti sebe da ovo izađe na hajr. Sa nama su danas naše kolege iz Sindikata metalaca FBiH i svih 37 sindikalnih organizacija počevši od Bosanske Krupe koji su jutros u 3 sata krenuli da budu sa nama ovdje. Goražde, Konjic, Sarajevo, Tešanj, Usora, Gradačac, svi su uz nas - kazao je Mujkanović.

Istaknuo je da svi metalci BiH znaju da ovo nije samo pitanje Željezare Zenica, nego pitanje opstanka BiH.

- Ako padne Željezara Zenica past će kompletan energetski i industrijski sektor. Ovo nije kraj borbe, ovo je početak. Ovako ćemo se okupiti kad budemo ponovo potpaljivali visoku peć - poručio je Mujkanović.

# ZENICA
# PROTEST
# SINDIKAT METALACA ZDK
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# KENAN MUJKANOVIĆ
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