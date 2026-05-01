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POJAČAN INTENZITET

Haos na granicama: Duga čekanja na ulazu u BiH, gužve i prema Hrvatskoj

Najveće kolone bilježe se na sjeverozapadu zemlje, dok su zadržavanja prisutna i na izlazu

GP Slavonski Brod - Avaz
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Amila Bajraktarević

1.5.2026

Na više graničnih prelaza zabilježene su duge kolone vozila, posebno na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, gdje se bilježi pojačan intenzitet saobraćaja uoči prvomajskih praznika.

Najveće gužve formirane su na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Novi Grad i Kostajnica, gdje vozači čekaju na ulazak u zemlju u dugim kolonama.

Istovremeno, pojačana frekvencija saobraćaja zabilježena je u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Svilaj, Kamensko i Bijača.

Gužve su prisutne i na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a posebno se izdvajaju Doljani, gdje je formirana duga kolona vozila prema Hrvatskoj.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta, ali se tokom dana očekuju dodatna opterećenja i moguća duža čekanja.

# GUŽVE
# GRANIČNI PRELAZI
# HAOS
# HRVATSKA
# ULAZ U BIH
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