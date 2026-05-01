Video / Radnici poslali jasnu poruku Pavlovićevom direktoru, koji gasi Željezaru: "Hamziću, lopove!"

Nova Željezara Zenica ugasila je proizvodnju čelika i najavila stečaj svega nekoliko mjeseci nakon što je kupio kontroverzni fočanski biznismen Gordan Pavlović, inače blizak Miloradu Dodiku.
ZRAK PARAJU ZVIŽDUCI
ZENICA
Uloga Hamzića je bila da bude egzekutor ove kompanije, što su radnici najbolje prepoznali na današnjim protestima ispred zgrade Nove Željezare Zenica
Protesti u Zenici. Avaz
Nova Željezara Zenica ugasila je proizvodnju čelika i najavila stečaj svega nekoliko mjeseci nakon što je kupio kontroverzni fočanski biznismen Gordan Pavlović, inače blizak Miloradu Dodiku.
U svemu je veliku ulogu imao i opskurni manjinski vlasnik Ahmed Hamzić, kojeg je Gordan Pavlović Goci postavio za generalnog direktora.
Uloga Hamzića je bila da bude egzekutor ove kompanije, što su radnici najbolje prepoznali na današnjim protestima ispred zgrade Nove Željezare Zenica.
- Hamziću, lopove - orilo se ispred upravne zgrade Nove Željezare Zenica.
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