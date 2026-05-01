Dodik održao govor u Čikagu: I Srbi su činili zločine, ne želimo činiti ništa mimo Ustavom

Milorad Dodik je održao govor u Čikagu nakon što mu ej uručena nagrada na Univerzitetu Judson.

- Zahvalan sam Univerzitetu ovdje što je došao do mog imena i pružio priliku da kažem u toj zajednici naše viđenje i našu historiju, rekao je Milorad Dodik za RTRS iz Čikaga.

Dodik je naveo da mu se pružila prilika da kaže, da, bilo je zločina i od strane Srba, ali bilo je i zločina nad Srbima.

- I da kažemo da mi ne želimo da činimo ništa što nije predviđeno Ustavom. Mi se pozivamo na Ustav, a oni kažu da mi ne razumijemo neke stvari. Danas vjerujemo da ljudi čuju, gotovo je ogavno da je jedna moćna zemlja uvodila sankcije bez ikakvih razloga, navodno braneći nacionalne interese - kazao je Dodik.

Kazao je da su uvodili sankcije.

- Oni se bore protiv toga, razumiju šta znači sudski proces protiv mene, jer je takav sličan vođen i protiv Trampa. Ne želim da se upoređujem, ali isti je povod, struktura i logika. Bilo mi je drago što sam imao prilku da to sve kažem ovdje i da ih upoznam sa historijom našeg naroda. Sada vidimo da Njemačka ponovo prlja ruke kod nas, uticajem putem Kristijana Šmita (Christian Schmidta), koji je apsolutno nelegitiman. To nije samo poniženje Njemačke, da je jedan takav čovjek predstavlja Njemačku, to je nešto što njih treba da bude sramota, a ne nas - naveo je Dodik.

Kazao je da Republika Srpska želi mir.

- Zahvljajući našoj crkvi ovdje je održano okupljanje i održivost naše zajednice. Ovdje nije samo okupljanje na liturgijama, postoje razni sportski i drugi kulturno-umjetnički klubovi. Ovdje postoje manifestacije koje se održavaju, tako da je Čikago vidljivo srpski grad - naveo je Dodik.