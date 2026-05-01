Sivro: Ako ne budemo imali Željezaru, nećemo imati ni škole, bolnice, nikakve ustanove, a ni državu

Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS Saudin Sivro došao je na proteste da pruži podršku metalcima.
On je kazao da je važno da cjelokupna industrija BiH u punom kapacitetu proizvodi kao što je nekad.
PODRŠKA NA PROTESTIMA
On je kazao da je važno da cjelokupna industrija BiH u punom kapacitetu proizvodi kao što je nekad
Saudin Sivro. E. Trako / Avaz
Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS Saudin Sivro došao je na proteste da pruži podršku metalcima.
On je kazao da je važno da cjelokupna industrija BiH u punom kapacitetu proizvodi kao što je nekad.
- Ako ne budemo imali Željezaru, nećemo imati ni škole ni bolnice, nikakve ustanove, a na kraju ni državu. Zato je bitno da se izvrši pritisak na one koji su nadležni, u ovom slučaju na Vladu i ostale institucije. Da se riješi problem i Željezara se vrati tamo gdje je bila, da se proizvodnja pokrene i da namjenska, odnosno metalska i cjelokupna industrija BiH u punom kapacitetu proizvodi ono što je i nekada i da osiguramo stabilnost radnih mjesta i općenito ove države - poručio je Sivro.
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