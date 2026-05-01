Mujkanović poručio Pavloviću: Ne igrajte se sa sudbinama ovih ljudi, nećemo stečaj!

- Prazniku rada vraćamo izvorno značenje, poručujemo da radnička solidarnost nije umrla. Sigurni smo da će naša poruka otići daleko i probuditi solidarnost u našoj zemlji. Često čujemo teške riječi i zapaljive govore, ali naša djela govore i govorit će više od hiljadu riječi. Ovdje smo da podržimo radnike i Sindikat Nove Željezare Zenica, ali i sve metalce u borbi za život, dostojanstvo i ostanak u ovoj zemlji, uz njih smo do kraja - rekao je Mujkanović.

Naveo je da se u najtežim poslijeratnim godinama proizvelo više od 16 miliona tona čelika.

- Nema kuće, zgrade, bolnice u državi ili regionu, a da u njoj nije ugrađen bar 1 kilogram zeničkog čelika. U taj čelik ovi ljudi su ugradili dio sebe, sedam radnika je izgubilo život, stotine su oboljele ili postali invalidi zbog teških uslova rada, a dobili su samo crkavicu koja se zove plata. Zato nećemo dopustiti da se ovo svodi na komunalni problem, odnosno izvor zagađenja. U zabludi su da se može živjeti samo od tržnih centara. Proizvodnja čelika je odlukom vlasnika ugašena, bez namjere ponovnog pokretanja. Podržamo plan da Energoinvest preuzme Željezaru s ciljem pokretanja integralne proizvodnje, kako bi ovaj sistem samoodrživo poslovao. Kao takav bit će pokretač reindustrijalizacije. Ovo je patriotski projekat broj jedan u državi. Ovakvo stanje je neodrživo. Poslodavci su imali prihode od 80 milijardi KM, a sjetimo se kuknjave da će povećanjem minimalne plate biti ugrožena radna mjesta. Radnici moraju imati kolektivne ugovore, to je pitanje ostavka. Ne treba nam lažna podrška političara, niti naknadna pamet. Gašenje proizvodnje čelika za nas nikada neće biti opcija. Hoćemo da radimo i gradimo, a ne da budemo na teretu socijalnim fondovima i državi. Ne igrajte se sa sudbinama ovih ljudi, ovo je tek početak. Mi nećemo stečaj, sretan prvi maj - naveo je.