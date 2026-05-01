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Snimak iz zraka / Radnici ispred Željezare u Zenici: Ne žele da im Pavlović ugasi firmu

Poručili su da njihova borba ne prestaje već da tek počinje te su iznijeli i jasne zahtjeve

Na platou ispred zgrade uprave NŽZ. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

1.5.2026

U Zenici je jutros održan protest Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine kojem su prisustvovali i drugi sindikati te je podrška stigla iz gradova širom Bosne i Hercegovine. 

Okupljeni radnici i predstavnici sindikata su pred sjedištem Nove Željezare Zenica poslali jasne poruke nadležnima odakle su poručili da njihova borba ne prestaje već da tek počinje te su iznijeli i jasne zahtjeve.

Na protestima je bilo na hiljade ljudi, radnika, njihovih porodica i drugih koji su izuzetno zabrinuti i razočarani zbog gašenja Nove Željezare Zenica.

Kenan Mujkanović, predsjednik kantonalnog odbora Sindikata metalaca ZDK obratio se učesnicima protesta i poslao snažne poruke, kao i predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović.

Podsjetimo, proizvodnja čelika se ugasila i najavljen je stečaj svega nekoliko mjeseci nakon što je ovu kompaniju preuzeo kontroverzni fočanski biznismen Gordan Pavlović.

# PROTEST
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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