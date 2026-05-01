Snimak iz zraka / Radnici ispred Željezare u Zenici: Ne žele da im Pavlović ugasi firmu

U Zenici je jutros održan protest Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine kojem su prisustvovali i drugi sindikati te je podrška stigla iz gradova širom Bosne i Hercegovine.

Okupljeni radnici i predstavnici sindikata su pred sjedištem Nove Željezare Zenica poslali jasne poruke nadležnima odakle su poručili da njihova borba ne prestaje već da tek počinje te su iznijeli i jasne zahtjeve.

Na protestima je bilo na hiljade ljudi, radnika, njihovih porodica i drugih koji su izuzetno zabrinuti i razočarani zbog gašenja Nove Željezare Zenica.