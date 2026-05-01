Sead Muratović: Branili smo zemlju, ako treba odbranit ćemo i sva radna mjesta

Jedan od učesnika protesta zbog gašenja Nove Željezare Zenica, Sead Muratović, kazao je da mu je drago što su radnici konačno ujedinjeni.
PROTEST U ZENICI
Drago mi je da se konačno udružio taj radnički duh koji je godinama bio razjedinjen, navodi
Sead Muratović. A. Ovčina / Avaz
Jedan od učesnika protesta zbog gašenja Nove Željezare Zenica, Sead Muratović, kazao je da mu je drago što su radnici konačno ujedinjeni.
- Drago mi je da se konačno udružio taj radnički duh koji je godinama bio razjedinjen. Zahvaljujem se sindikatu koji su smogli snage da organizuju ovako, da pokažemo da smo mi ipak ovdje. Branili smo zemlju, ako treba odbranit ćemo i sva radna mjesta, pa ako nekome nije žao njegovih 10-20 hiljada maraka nije ni nama naših, tako da podrška svima koji su došli - kazao je Muratović.
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