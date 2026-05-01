Kakanj uz zvukove Rudarske glazbe obilježio 1. maj: Odsvirana 73. prvomajska budnica

Rudarska glazba Kakanj, limeni duvački orkestar s tradicijom dugom više od sedam decenija, i ove godine je obilježila Međunarodni praznik rada izvođenjem prvomajske budnice kroz gradske ulice.

Orkestar je 1. maja odsvirao svoju 73. budnicu, čime je nastavljen kontinuitet jedne od najprepoznatljivijih lokalnih tradicija. Tokom jutarnjih sati članovi orkestra prošli su kroz grad, a građani su ih dočekivali ispred svojih domova ili ih pratili duž trase kretanja.

Prvomajska budnica još jednom je potvrdila da nije riječ samo o muzičkom događaju, već o načinu unošenja prazničnog duha u grad. Građani Kaknja s radošću su dočekali članove orkestra – jedni su ih pozdravljali s balkona i prozora, dok su ih drugi pratili kroz gradske ulice. Ni ove godine nisu izostali znakovi gostoprimstva: kolači, sokovi, kafa, a ponegdje i čašica pića, posebno za starije članove orkestra.

Rudarska glazba Kakanj okuplja članove različitih generacija, uključujući i značajan broj mladih, koji kroz rad u orkestru učestvuju u očuvanju ove tradicije.

Dirigent orkestra, profesor Arnes Bajramović, u rad ansambla unio je određene novine, a repertoar obuhvata različite muzičke pravce.

- Od Baha do sevdaha - opisao je Bajramović repertoar orkestra.

Predsjednik orkestra Elmir Delibašić izjavio je za "Avaz" da su nastupi pred domaćom publikom i dalje najznačajniji za članove orkestra.

- Gostovanja u inostranstvu su važan dio našeg rada, ali nastupi u Kaknju imaju posebnu vrijednost jer su vezani za tradiciju i publiku koja nas prati dugi niz godina - rekao je Delibašić.