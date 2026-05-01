Predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović za „Avaz“: Radnici nemaju pretjeranog razloga za slavlje

Međunarodni praznik rada nije povod za slavlje ni među uposlenima u državnim institucijama i policijskim agencijama, koji su svoje nezadovoljstvo zbog materijalnog statusa ali i ukupnog stanja iskazivali na protestima. Predsjednik Sindikata Granične policije BiH, Dragan Matović kaže da se sindikati u državnim institucijama, ne računajući par izuzetaka, ne uvažavaju kao socijalni partneri.

- Ono što sindikati traže su samo prava radnika u skladu sa zakonom. Međutim, gledajući opšte stanje na nivou države, mislim da svi radnici, i na entitetskom, i na državnom nivou, nemaju baš pretjeranog razloga za slavlje – kazao je Matović za „Avaz“.

Fiskalno vijeće BiH usvojilo je konačno fiskalni okvir, kao prvi korak ka usvajanjem budžeta. Međutim, usvajanje budžeta kasni, zakon o finansiranju institucija BIH se krši, a politička prepucavanja prelamaju se preko leđa uposlenih, koji čekaju pomak kada je o njihovom materijalnom položaju riječ.

- Zakon koji smo tražili u našim zahtjevima s protesta, u vezi s retroaktivnom isplatom svih davanja od početka godine, prošao je oba Doma PS BiH, formirane su komisije, pa mi zaista zahtjevamo da komisije što hitnije usaglase tekst zakona. Svake godine smo oštećeni za ogromna novčana sredstva i time bi se ispravila dugogodišnja nepravda prema zaposlenima, jer vidjeli smo da se budžet usvaja u maju, junu ili novembru – dodaje Matović.

Rukovodstva Saveza sindikata policijskih organa BIH, UIO BiH, te Sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH vrlo brzo će imati sjednice na kojima će odlučiti o daljnjim koracima.

- Ako ova dva zahtjeva, koja su minimum naših uslova, ne budu ispunjena, tražićemo radikalna rješenja. Zakon o štrajku podrazumijeva da mi moramo imati minimum procesa rada i vidjećemo koji koraci će to biti. Hoće li to biti detaljne, dugotrajne kontrole na graničnim prelazima i druge mjere koje će poduzimati svi sindikati skupa, to ćemo precizirati, ali je evidentno da, ako se u veoma kratkom vremenu ne usvoje ove dvije stvari, to moramo uraditi, jer ovakvo stanje ne odgovara apsolutno nikome – ističe Matović.