Suljagić: Odluka o Mladiću neće proći bez preživjelih žrtava

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se povodom zahtjeva za puštanje ratnog zločinca Ratka Mladića, ističući da takva odluka ne može biti donesena bez konsultacija s preživjelima.

Poručio je da je stav zajednice preživjelih jasan i dobro poznat.

- Šta god zatraže, mehanizam nikad neće donijeti odluku o puštanju na slobodu nekoga poput Ratka Mladića bez konsultacija sa zajednicom preživjelih. Naš odgovor već znate - naveo je Suljagić na društvenoj mreži X.

U posljednjim danima zvaničnici iz Republike Srpske i Srbije pojačali su pozive da se Mladić pusti na liječenje u Srbiju, uz tvrdnje da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno.

Mladić je, prema dostupnim informacijama, preživio više moždanih udara, ima kardiovaskularne probleme i koristi pelene.

Rezidualni mehanizam Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu do sada je odbijao slične zahtjeve za njegovo puštanje na slobodu.

Ratko Mladić je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, uključujući genocid u Srebrenici.