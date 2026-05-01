Video / Prvomajski uranak u "Šetalištu" uz karanfile i muziku uživo: Čuku savladale emocije zbog Halida, postavljena bista

Nedim Tabaković zvani Čuka nije ovu tradiciju zaustavljao ni kada je bilo najteže 90-ih godina, pod granatama, a ništa se nije promijenilo ni danas.

Već u popodnevnim satima kultna kafana je bila puna, janjci su već odavno okrenuti na ražnju, a nije nedostajalo ni muzike uživo. Kako tradicija nalaže, žene su dobile po karanfil.