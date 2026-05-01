Video / Prvomajski uranak u "Šetalištu" uz karanfile i muziku uživo: Čuku savladale emocije zbog Halida, postavljena bista

U kultnoj sarajevskoj kafani "Šetalište" nastavljena je tradicija prvomajskog uranka duga 35 godina.
SARAJEVO
Ispričao je da mu je Halid obećao da će doći za ovaj prvi maj u kafanu i otpjevati nekoliko pjesama, ali sudbina je htjela drugačije. Slučajno ili ne, bista gleda na zid gdje se nalazi bista Dariju Džamonji, legendarnom sarajevskom piscu
U kultnoj sarajevskoj kafani "Šetalište" nastavljena je tradicija prvomajskog uranka duga 35 godina.
Nedim Tabaković zvani Čuka nije ovu tradiciju zaustavljao ni kada je bilo najteže 90-ih godina, pod granatama, a ništa se nije promijenilo ni danas.
Već u popodnevnim satima kultna kafana je bila puna, janjci su već odavno okrenuti na ražnju, a nije nedostajalo ni muzike uživo. Kako tradicija nalaže, žene su dobile po karanfil.
Kako nam reče Čuka, stigli su gosti iz cijelog regiona, a njemu je sve bilo posebno emotivno jer je ovo prva godina bez njegovog prijatelja Halida Bešlića. Prije nego smo upalili kamere, pustio je i suzu. Ispričao je da mu je Halid obećao da će doći za ovaj prvi maj u kafanu i otpjevati nekoliko pjesama, ali sudbina je htjela drugačije.
Novost u ovoj kafani je i to da je na zidu postavljena bista Halida Bešlića. Slučajno ili ne, gleda na zid gdje se nalazi bista Dariju Džamonji, legendarnom sarajevskom piscu.
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