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BORAVAK U PRIRODI

Prvi maj na Ilinčici: Praznična atmosfera uz besplatan sadržaj za sve građane

Na građanima ostaje ono najvažnije, da iza sebe ostave čisto i da čuvaju ovaj prostor

Prvi maj na Ilinčici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+7
A. Bešić

1.5.2026

Na tuzlanskom izletištu Ilinčica i ovog Prvog maja vlada prava praznična atmosfera. Građani su iskoristili lijepo vrijeme za boravak u prirodi, druženje i tradicionalno roštiljanje, a posebno ističu pogodnosti koje ovo izletište čine jedinstvenim.

Za razliku od mnogih drugih sličnih lokacija, na Ilinčici je sve potpuno besplatno – od ulaza, preko korištenja roštilja i klupa, pa do toaleta. Posjetioci bez ikakvih dodatnih troškova mogu donijeti vlastitu hranu i piće i uživati u prvomajskom odmoru.

Izletište funkcioniše u sklopu Centra za kulturu Tuzla, a kako ističe direktor Edin Jahić, cilj je građanima omogućiti pristupačan i ugodan boravak u prirodi za sve generacije. Upravo takav pristup i ove godine privukao je veliki broj Tuzlaka na Ilinčicu.

Na građanima ostaje ono najvažnije – da iza sebe ostave čisto i da čuvaju ovaj prostor kako bi i ubuduće svi mogli uživati u njegovim blagodatima.

# PRVI MAJ
# PROSLAVA
# ILINČICA
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