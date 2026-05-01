Prvi maj na Ilinčici: Praznična atmosfera uz besplatan sadržaj za sve građane

Na tuzlanskom izletištu Ilinčica i ovog Prvog maja vlada prava praznična atmosfera. Građani su iskoristili lijepo vrijeme za boravak u prirodi, druženje i tradicionalno roštiljanje, a posebno ističu pogodnosti koje ovo izletište čine jedinstvenim.

Za razliku od mnogih drugih sličnih lokacija, na Ilinčici je sve potpuno besplatno – od ulaza, preko korištenja roštilja i klupa, pa do toaleta. Posjetioci bez ikakvih dodatnih troškova mogu donijeti vlastitu hranu i piće i uživati u prvomajskom odmoru.