Video / Sarajlije i turisti uživaju u šetnji na Vrelu Bosne

Za razliku od drugih izletišta, na Vrelu Bosne se danas nije mogao osjetiti miris roštilja.

Razlog je jednostavan, to je zabranjeno raditi jer je riječ o spomeniku prirode. Iako nema roštilja, mnogi su iskoristili priliku za šetnju i Vrelo Bosne je bilo dobro ispunjeno.

Jedna djevojka porijeklom iz BiH, koja živi u inostranstvu, rekla je da fenomenalna atmosfera te da joj je drago jer je sunčano.

Dražen je sa suprugom došao iz Velike Britanije u Sarajevo, a kod njih je danas duplo slavlje, s obzirom da obilježavaju i godišnjicu braka.

Kod skretanja za Vrelo Bosne zabilježili smo i policijske patrole koja obezbjeđuju ulaz.