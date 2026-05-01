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PRVOMAJSKI PRAZNICI

Video / Sarajlije i turisti uživaju u šetnji na Vrelu Bosne

Dražen je sa suprugom došao iz Velike Britanije u Sarajevo, a kod njih je danas duplo slavlje, s obzirom da obilježavaju i godišnjicu braka

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Benjamin Sprečo

1.5.2026

Za razliku od drugih izletišta, na Vrelu Bosne se danas nije mogao osjetiti miris roštilja.

Razlog je jednostavan, to je zabranjeno raditi jer je riječ o spomeniku prirode. Iako nema roštilja, mnogi su iskoristili priliku za šetnju i Vrelo Bosne je bilo dobro ispunjeno.

Jedna djevojka porijeklom iz BiH, koja živi u inostranstvu, rekla je da fenomenalna atmosfera te da joj je drago jer je sunčano.

Dražen je sa suprugom došao iz Velike Britanije u Sarajevo, a kod njih je danas duplo slavlje, s obzirom da obilježavaju i godišnjicu braka.

Kod skretanja za Vrelo Bosne zabilježili smo i policijske patrole koja obezbjeđuju ulaz.

Skretanje za Vrelo Bosne. Avaz

# VRELO BOSNE
# PRVI MAJ
# SARAJEVO
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