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PRAZNIK RADA

Prvi maj na Stojčevcu: Sarajlije uživale uz roštilj, muziku i porodično druženje

Kako i nalaže dugogodišnja tradicija, brojne Sarajlije prvomajske praznike provele su na izletištima u okolini grada

Prvi maj na Stojčevcu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Benjamin Sprečo

1.5.2026

Kako i nalaže dugogodišnja tradicija, brojne Sarajlije prvomajske praznike provele su na izletištima u okolini grada. Jedno od najposjećenijih mjesta bio je Stojčevac, gdje su građani dan ispunili druženjem, odmorom i dobrom atmosferom.

Tokom dana, Stojčevac je bio prepun posjetilaca koji su razbibrigu pronašli uz roštilj, muziku i druženje s porodicom i prijateljima.

Prostor izletišta bio je ispunjen grajom, smijehom i mirisom hrane s roštilja, dok su mnoge porodice iskoristile praznik kako bi vrijeme provele zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza.

Osim uživanja u hrani i druženju, građani su se zabavljali i kroz razne aktivnosti, posebno igre s loptom, koje su dodatno doprinijele prazničnom ugođaju.

# PRVI MAJ
# STOJČEVAC
# BIH
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