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PRAZNIK

Radončićevo brutalno obraćanje radnicima, ali i privatizacijskim kriminalcima

Zajedničkim snagama moramo spasiti Željezaru, Koksaru, Željeznice i Telekom

Fahrudin Radončić. Instagram

M. Až.

1.5.2026

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, danas je na svom Instagram profilu objavio neobično direktnu poruku:

- Ovo je možda najtužniji i najljepši Prvi maj, koji proslavljamo ovih godina. Tužan je, jer gubimo Željeznicu, gubimo srce proizvodnje Bosne i Hercegovine, a dobar je i sretan što su se radnici u masovnom obliku okupili protiv profiterskih tajkuna i korumpiranih političara.

Ključ je ne odustajati, borba mora trajati. Mi smo kao politička stranka i medij pokrenuli lavinu, a ta lavina se zove nezadovoljni radnici. Moramo spasiti, zajedničkim snagama, Željeznicu, moramo spasiti Željezaru, moramo spasiti Koksaru, moramo spasiti Telekom.

Moramo spasiti državu od najvećih lopova koji su zabilježeni nakon rata. Borimo se zajedno! - zaključio je Radončić u video obraćanju.

Inače, niko od domaćih političara na ovaj se način nije obratio radnicima i, osim oficijelnih čestitki, “maca im je pojela jezik” da progovore o aktuelnom uništenju ključne bazične industrije i BH Telekoma.

# SBB
# ŽELJEZARA
# RADNICI
# PRVI MAJ
# BIH
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# KOKSARA
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