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TEMPERATURNI REKORD

Prvomajsko jutro danas najhladnije od 1961. godine

Najniža temperatura zabilježena je na Sokocu, gdje je izmjereno -6 stepeni Celzijusa

Najhladnije jutro od 1961. godine. Nedim Sladić

B. S.

1.5.2026

Prema objavi meteorologa Nedima Sladića, ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u BiH od 1961. godine. 

Najniža temperatura zabilježena je na Sokocu, gdje je izmjereno -6 stepeni Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje postepeno otopljenje.

U subotu, 2. maja, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutra ostaju svježa (0 do 8 stepeni), dok će dnevne temperature rasti do 20 stepeni (na jugu do 23 stepena).

U nedjelju, 3. maja, pretežno sunčano uz slab vjetar. 

Doći će do daljeg porasta temperatura, s dnevnim maksimumima između 19 i 25 stepeni Celzijusa.

# PRVI MAJ
# NEDIM SLADIĆ
# BIH
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