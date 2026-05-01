Prvomajsko jutro danas najhladnije od 1961. godine

Prema objavi meteorologa Nedima Sladića, ovo je bilo najhladnije prvomajsko jutro u BiH od 1961. godine.

Najniža temperatura zabilježena je na Sokocu, gdje je izmjereno -6 stepeni Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje postepeno otopljenje.

U subotu, 2. maja, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutra ostaju svježa (0 do 8 stepeni), dok će dnevne temperature rasti do 20 stepeni (na jugu do 23 stepena).

U nedjelju, 3. maja, pretežno sunčano uz slab vjetar.

Doći će do daljeg porasta temperatura, s dnevnim maksimumima između 19 i 25 stepeni Celzijusa.