Na većini puteva u BiH smanjena frekvencija saobraćaja

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros je smanjena frekvencija saobraćaja.

Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnijih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju putovanja i prate stanje na graničnim prijelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici.

Moguće gužve i zastoji

Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju (03.05) planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M-17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja.

Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice: Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja.

Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do 24 sata na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na magistralnoj cesti M-5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.