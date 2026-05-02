Fikret Hadžić Hadžija izašao iz zatvora, pa se odmah pojavio na TikToku, evo šta je poručio

Fikret Hadžić, poznatiji u javnosti kao Hadžija, nakon što je 24 godine proveo u zatvoru i odslužio svoju kaznu, obratio se javnosti putem TikToka.
Tamo se zahvalio na podršci i govorio o izazovima povratka u svakodnevni život.
U svom obraćanju istakao je da povratak u društvo nakon dugogodišnjeg boravka iza rešetaka nije nimalo jednostavan, ali da, uprkos svemu, zadržava optimizam.
- Zaista je teško nakon toliko godina ponovno stati na svoje noge, ali imam nadu da će biti dobro - poručio je Hadžić.
On se u objavi zahvalio svima koji su mu, kako navodi, pružili moralnu i finansijsku podršku, te dodao da je ostavio broj računa i deviznog računa za one koji žele pomoći njegov novi početak.
- Zahvaljujem svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrške, kako novčane tako i moralne - naveo je.
Njegovo obraćanje u kratkom roku izazvalo je veliki interes korisnika društvenih mreža, uz brojne reakcije i podijeljena mišljenja javnosti.
Dok jedni smatraju da svaka osoba nakon odslužene kazne zaslužuje novu priliku, drugi izražavaju rezervu i postavljaju pitanja o granicama podrške.
Ovaj slučaj ponovo je otvorio širu društvenu raspravu o reintegraciji bivših zatvorenika, njihovom položaju u društvu, ali i spremnosti zajednice da pruži drugu šansu.