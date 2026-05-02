Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POZDRAVIO "FANOVE"

Fikret Hadžić Hadžija izašao iz zatvora, pa se odmah pojavio na TikToku, evo šta je poručio

Zahvaljujem svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrške, kako novčane tako i moralne, naveo je

Fikret Hadžić Hadžija. Screenshot / TikTok

A. O.

2.5.2026

Fikret Hadžić, poznatiji u javnosti kao Hadžija, nakon što je 24 godine proveo u zatvoru i odslužio svoju kaznu, obratio se javnosti putem TikToka.

Tamo se zahvalio na podršci i govorio o izazovima povratka u svakodnevni život.

U svom obraćanju istakao je da povratak u društvo nakon dugogodišnjeg boravka iza rešetaka nije nimalo jednostavan, ali da, uprkos svemu, zadržava optimizam.

- Zaista je teško nakon toliko godina ponovno stati na svoje noge, ali imam nadu da će biti dobro - poručio je Hadžić.

On se u objavi zahvalio svima koji su mu, kako navodi, pružili moralnu i finansijsku podršku, te dodao da je ostavio broj računa i deviznog računa za one koji žele pomoći njegov novi početak.

- Zahvaljujem svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrške, kako novčane tako i moralne - naveo je.

Njegovo obraćanje u kratkom roku izazvalo je veliki interes korisnika društvenih mreža, uz brojne reakcije i podijeljena mišljenja javnosti.

Dok jedni smatraju da svaka osoba nakon odslužene kazne zaslužuje novu priliku, drugi izražavaju rezervu i postavljaju pitanja o granicama podrške.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio širu društvenu raspravu o reintegraciji bivših zatvorenika, njihovom položaju u društvu, ali i spremnosti zajednice da pruži drugu šansu.

# TIKTOK
# FIKRET HADŽIĆ HADŽIJA
# FIKRET HADŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.