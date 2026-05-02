Fikret Hadžić Hadžija izašao iz zatvora, pa se odmah pojavio na TikToku, evo šta je poručio

Fikret Hadžić, poznatiji u javnosti kao Hadžija, nakon što je 24 godine proveo u zatvoru i odslužio svoju kaznu, obratio se javnosti putem TikToka.

Tamo se zahvalio na podršci i govorio o izazovima povratka u svakodnevni život.

U svom obraćanju istakao je da povratak u društvo nakon dugogodišnjeg boravka iza rešetaka nije nimalo jednostavan, ali da, uprkos svemu, zadržava optimizam.