Vildana Zrnanović Hasanović za "Avaz": Femicid u Sarajevu je slika sistema koji je zakazao

Femicid u Sarajevu predstavlja ogledalo društva u kojem živimo i sliku sistema koji je zakazao, te kolektivne neosjetljivosti na patnju, strah i vapaj za pomoć, izjavila je za "Avaz" psihologinja Vildana Zrnanović Hasanović.

Nakon još jednog monstruoznog ubistva žene u BiH javnost očekuje informaciju ko je ovaj put zakazao i do kada ćemo brojati žrtve ubica koji žive među nama.

- U svom radu sam više puta čula rečenice koje i danas odzvanjaju: “Rekli su mi šta sam čekala, zašto nisam prijavljivala prije, da sam trebala ranije otići”. ”Pitala sam za zaštitu, a dobila sam pitanje zašto sam se uopšte udala za njega". "Osjećala sam se kao da moram dokazivati da sam dovoljno ugrožena da bih zaslužila pomoć". Ovo nisu izolovani slučajevi. Ovo su obrasci. Posebno je bolno što osuda ne dolazi samo iz javnog prostora, nego i iz onih sistema koji bi trebali biti sigurno mjesto. Prva linija zaštite, ona koja treba pružiti razumijevanje, validaciju i sigurnost ponekad postaje mjesto dodatne retraumatizacije. Kada profesionalac, svjesno ili nesvjesno, postavi pitanje koje nosi optužbu, kada minimizira rizik ili traži “logično objašnjenje” za nasilnikovo ponašanje, tada žrtva ne gubi samo povjerenje u sistem, ona gubi nadu. A bez nade, ljudi ostaju u opasnim situacijama. U praksi sam vidjela koliko je dovoljno da jedna osoba u sistemu kaže: “Razumijem vas. Niste krivi. Ovdje ste sigurni.” I koliko je, nažalost, češće da čuju suprotno direktno ili između redova - kaže Zrnanović Hasanović.

Dodaje da dodatno zabrinjava nedostatak kapaciteta institucija i edukacije stručnih lica koje se bave ovom problematikom.

- Institucije su preopterećene, stručnjaci iscrpljeni, s nedovoljno stručnih znanja, a sistemske procedure često ne prate realnu kompleksnost nasilja. Procjena rizika se ponekad svodi na formalnost, a ne na suštinsko razumijevanje dinamike moći, kontrole i eskalacije, što je ključno u adekvatnom postupanju i zaštiti žrtve. A zatim i neadekvatan odgovor sistema u odnosu na nasilnike gdje rijetko koji Centar za mentalno zdravlje ima kapacitet i stručna znanja da pruži adekvatan psihosocijalni tretman u smislu izmjene ponašanja nasilnika i procjene daljeg rizika za slično ponašanje, odnosno nasilje. Da ne govorimo da u pojedinim gradovima nemamo nikako Centre za mentalno zdravlje, imamo Centre za socijalni rad, policijske uprave i MUP-ove bez zaposlenog psihologa. Sigurne kuće, koje bi trebale biti utočište, često funkcionišu na ivici kapaciteta. Njihove lokacije nisu uvijek dovoljno zaštićene, a nakon izlaska iz njih, žene često ostaju same, bez kontinuirane podrške, bez jasnog plana, bez osjećaja sigurnosti. I tada se ponovo vraćamo na početak - ističe Zrnanović Hasanović.

Zbog toga nas novi femicid ne smije ostaviti u šoku, već nas mora natjerati na odgovornost.

- Jer ovo nije samo pitanje pojedinca koji je počinio nasilje. Ovo je pitanje svih nas, sistema koji nije reagovao na vrijeme, stručnjaka koji nisu imali resurse ili znanje i društva koje još uvijek traži razloge u ponašanju žrtve umjesto u odgovornosti počinioca. Možda je najteža istina upravo ova da su mnoge od ovih žena tražile pomoć i da je nisu dobile na način na koji im je bila potrebna - kaže psihologinja Vildana Zrnanović Hasanović.