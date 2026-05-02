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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Položeno cvijeće i odata počast na Šehidskom mezarju Kovači: "Nismo pristali da budemo žrtve, već smo izabrali da budemo heroji"

Među prisutnima su, između ostalih, bili načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

2.5.2026

U okviru obilježavanja 34. godišnjice Bitke za odbranu Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i Vlada Kantona Sarajevo organizovali su polaganje cvijeća koje je održano na Šehidskom mezarju Kovači.

Održano je prigodno obraćanje, odavanje počasti i polaganje cvijeća Bosanskom šehidu te odavanje počasti i polaganje cvijeća prvom predsjedniku Republike BiH Aliji Izetbegoviću.

Među prisutnima su, između ostalih, bili načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić te brojni drugi.

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter „Avaza“. 

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je izjavio da je značaj drugog maja poseban za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo jer je odbranjena država. 

Također, prisutnima se obratio i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, koji je ovom prilikom medijima kazao da je 2. maj jedan od najznačajnijih datuma u historiji BiH, dan kada je bila jedna od ključnih bitaka koja je spriječila presjecanje Sarajeva.

Prisutnima se obratio i kantonalni ministar za boračka pitanja Omer Osmanović. 

- Naša specijalna jedinica je stala u odbranu Predsjedništva zajedno sa svim patriotama koji su bili tada u gradu. Mi nismo pristali da budemo žrtve već smo izabrali da budemo heroji. Ovo mjesto je sveto, 1.503 heroja ovdje leže. 11.541 sugrađanin naš je ubijen svirepo tokom opsade nakon tog dana. – rekao je između ostalog Osmanović.

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# ŠEHIDSKO MEZARJE KOVAČI
# POLAGANJE CVIJEĆA
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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