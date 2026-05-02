Položeno cvijeće i odata počast na Šehidskom mezarju Kovači: "Nismo pristali da budemo žrtve, već smo izabrali da budemo heroji"

U okviru obilježavanja 34. godišnjice Bitke za odbranu Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i Vlada Kantona Sarajevo organizovali su polaganje cvijeća koje je održano na Šehidskom mezarju Kovači.

Održano je prigodno obraćanje, odavanje počasti i polaganje cvijeća Bosanskom šehidu te odavanje počasti i polaganje cvijeća prvom predsjedniku Republike BiH Aliji Izetbegoviću.

Među prisutnima su, između ostalih, bili načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić te brojni drugi.

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter „Avaza“.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je izjavio da je značaj drugog maja poseban za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo jer je odbranjena država.