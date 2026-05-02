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KOVAČI

Predsjednik Udruženja "Zelene beretke" Stari Grad: Danas je najznačajniji datum u odbrani nezavisnosti BiH

Podsjetit ćemo, danas je položeno cvijeće i odata počast na Šehidskom mezarju Kovači

Vahid Alić. Avaz

A. O.

2.5.2026

Predsjednik Udruženja "Zelene beretke" Stari Grad Vahid Alić prisustvovao je današnjem odavanju počasti šehidima i prvom predsjedniku Republike BiH rahmetli Aliji Izetbegoviću na Šehidskom mezarju Kovači.

- Pa vidite svi kažu jedan od najznačajnijih, ja ću reći da je to sigurno najznačajniji datum u odbrani nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Ako znamo da je Jugoslovenska narodna armija odmah po priznanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine bila strana vojna sila na teritoriji i da je čak i odlukom Predsjedništva negdje u aprilu mjesecu bila proglašena takvom, ona nažalost nije napustila teritoriju Bosne i Hercegovine, nego je nažalost čekala upravo ove određene trenutke kako bi djelovala zajedno s paravojnim formacijama SDS-a i srpskim dobrovoljcima – rekao je Alić. 

Kompletnu izjavu pogledajte na snimku ispod. 

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# ZELENE BERETKE
# KOVAČI
# VAHID ALIĆ
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