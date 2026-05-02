Osnovna škola u Čitluku zabranila mobitele, šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju

Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku uvodi potpunu zabranu donošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u školu, a odluka o zabrani stupa na snagu u ponedjeljak, 4. maja.

Kako se navodi, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića je 16. marta 2026. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i u suradnji s Vijećem roditelja škole, jednoglasno donio odluku za učenike škole o potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole.

Shodno tome, Školski odbor je pristupio usvajanju novog Kućnog reda škole, kao i izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškim mjerama 27. april ove godine, a zabranom su obuhvaćeni svi učenici, osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga koji se dokazuju potvrdom zdravstvenih ustanova.

Novim Kućnim redom se također učenicima zabranjuje šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava (cigarete, elektronske cigarete…), pretijesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu.

Cilj ovih zabrana je poticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način, priopćili su iz spomenute škole.

- Neka djeca budu i ostanu što duže djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima koji im kradu najljepše dane djetinjstva - poruka je učitelja i Uprave škole.