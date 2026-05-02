Duraković uputio dopis Hagu protiveći se puštanju Mladića: Ovaj podnesak nije politički čin, to je obaveza prema desetinama hiljada žrtava

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je danas Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove (IRMCT) formalni podnesak kojim se protivi svakom razmatranju, podnošenju zahtjeva ili odobravanju prijevremenog puštanja Ratka Mladića na slobodu.

Podnesak je upućen predsjednici IRMCT-a, sudiji Gracieli Gatti Santana, u skladu s Pravilom 151 Pravilnika o postupku i dokazima IRMCT-a (MICT/1/Rev.3) i Smjernicama o proceduri prijevremenog puštanja na slobodu (MICT/3/Rev.2).

Ratko Mladić osuđen je 22. novembra 2017. godine na doživotnu kaznu zatvora pred Pretresnim vijećem I Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a Žalbeno vijeće IRMCT-a je 8. juna 2021. jednog glasno potvrdilo osuđujuću presudu i izrečenu kaznu. Među zločinima za koje je proglašen krivim nalaze se genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, progon, istrebljivanje i ubojstvo kao zločini protiv čovječnosti, terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva tokom opsade koja je trajala gotovo 44 mjeseca, te uzimanje više od 200 vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija i pripadnika snaga UNPROFOR-a za taoce.

- Republika Srpska nosi ime entiteta čije su snage počinile ove zločine. Upravo ta činjenica me obavezuje da formalno iznesemo stav kao potpredsjednik ovog entiteta. Ovaj podnesak nije politički čin, to je pravna i moralna obaveza prema desetinama hiljada žrtava i prema procesima tranzicijske pravde koji su i dalje u toku - ističe Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske

U podnesku se navodi da niti jedan osuđeni pred MKSJ-om ili IRMCT-om nije proglašen krivim za zločine ni približno sličnog opsega i težine, te da je doživotna kazna izrečena upravo zato što nijedno blago kazna ne bi bila srazmjerna počinjenim djelima. Pozivajući se na odluke IRMCT-a u predmetima Galić (2015) i Krstić (2010), kao i na presudu Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine kojom je genocid u Srebrenici potvrđen u zasebnom međunarodnom sudskom postupku, podnesak zaključuje da kriterij težine zločina odlučujuće govori protiv odobravanja prijevremene slobode.

Podnesak također navodi da nema vjerodostojnih dokaza o rehabilitaciji, s obzirom na to da Mladić nije izrazio pokajanje niti je na bilo koji način prihvatio činjenična utvrđenja pravosnažne presude. U skladu sa sudskom praksom IRMCT-a, nastavljanje poricanja zločina nesukladno je sa samim pojmom rehabilitacije.

Poseban naglasak u podnesku stavlja se na interese preživjelih i porodica žrtava. Identifikacija posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida i dalje je u toku u okviru rada Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP). Potpredsjednik Duraković ističe da bi puštanje Mladića na slobodu dok taj proces traje nanijelo nepopravljivu štetu tim porodicama i ugrozilo legitimitet međunarodnopravnog sistema.

Potpredsjednik je zatražio i pravo na dalje učešće u eventualnom postupku pred predsjednicom IRMCT-a, ako bude pokrenut formalni postupak razmatranja prijevremenog puštanja. Kopije podneska dostavljene su tužilaštvu i registraturama IRMCT-a, Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku (New Yorku), te Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, saopćeno je.