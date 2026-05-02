Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMANOST NA DJELU

Merhamet Bosanski Novi pokrenuo akciju "Kurban 2026" za potrebe Narodne kuhinje

Akcija je usmjerena na osiguravanje redovnog snabdijevanja Narodne kuhinje, ali i na saradnju s domaćim proizvođačima, kazao je Halilović

Merhamet Bosanski Novi pokrenuo akciju "Kurban 2026". Fena

FENA

2.5.2026

Merhamet Bosanski Novi pokrenuo je humanitarnu akciju „Kurban 2026“, kroz koju će se prikupljeno kurbansko meso koristiti za kontinuirano snabdijevanje Narodne kuhinje u Bosanskom Novom, ali i za realizaciju humanitarnih akcija i podjelu pomoći socijalno ugroženim građanima povratnicima u ovom dijelu entiteta Republike Srpske tokom cijele godine.

Akcija „Kurban“ predstavlja jedan od ključnih segmenata rada Merhameta, jer omogućava stabilno funkcionisanje kuhinje i kontinuiranu podršku najranjivijim kategorijama stanovništva, posebno povratničkoj populaciji u Bosanskom Novom. Istovremeno, kroz saradnju s domaćim farmerima, ova aktivnost ima i dodatnu vrijednost u jačanju lokalne ekonomije.

Kako ističe Fikret Halilović iz MDD Merhamet Bosanski Novi, cilj akcije je višestruk – pomoći korisnicima, ali i podržati domaću proizvodnju.

- Akcija je usmjerena na osiguravanje redovnog snabdijevanja Narodne kuhinje, ali i na saradnju s domaćim proizvođačima koji posjeduju vlastite hladnjače, čime se omogućava adekvatno skladištenje i korištenje mesa tokom cijele godine za potrebe kuhinje i drugih humanitarnih aktivnosti. Cijena kurbana iznosi 450 KM i među najpovoljnijima je na ovom području - kazao je Halilović.

Građani koji žele podržati akciju mogu izvršiti uplate na račune kod Nova banka a.d. Banja Luka broj: 5550070022604264 i MF banka a.d. Banja Luka broj: 5551101010370296.

Za uplate iz inostranstva potrebno je koristiti sljedeće instrukcije: posrednička banka je Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFFXXX, dok je banka primaoca Nova banka a.d. Banja Luka SWIFT: NOBIBA22. IBAN primaoca je BA395551101010370296, a korisnik uplate je MDD Merhamet Bosanski Novi, K. Petrovića 69, Novi Grad, Bosna i Hercegovina.

Sve dodatne informacije dostupne su putem kontakta s predsjednicom Merhameta Bosanski Novi Suvadom Halilović na broj 067 103 6704.

Iz Merhameta Bosanski Novi pozivaju građane u BiH i dijaspori da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže akciju „Kurban 2026“ i tako doprinesu sigurnijem i dostojanstvenijem životu korisnika Narodne kuhinje i drugih socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

# HUMANOST
# NARODNA KUHINJA
# KURBAN
# RS
# MERHAMET BOSANSKI NOVI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.