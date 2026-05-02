Obilježena godišnjica ubistva Nefise Osmančević, prve civilne žrtve agresije na Kalesiju

Delegacija Općine Kalesija, predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Damirom Džafićem, položila je cvijeće i odala počast prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević, kao i svim ubijenim s područja Mjesne zajednice Jelovo Brdo i Gojčin.

U svom obraćanju načelnik Mujkanović je kazao da mlađim generacijama treba pričati o 2. maju, danu kada je Jugoslovenska narodna armija, "potpomognuta lokalnim četničkim jedinicama, okupirala Jelovo Brdo i Gojčin".

Također, dodao je da treba pričati i o ubistvu Nefise Osmančević, koja je u vrijeme ubistva bila civil, a taj dan su ranjene još dvije osobe koje su također bili civili.

- Okupacijom ovih naselja krenuli su daljnji napadi na teritoriji općine, ali zahvaljujući borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine neprijatelj je zaustavljen i zahvaljujući šehidima, poginulim borcima, RVI te časnim borcima Armije danas imamo slobodnu teritoriju, imamo državu BiH i sa ponosom možemo izgovoriti ime naše domovine - kazao je Mujkanović.

Počast ubijenima odali su i predstavnici Vijeća MZ, boračke organizacije i udruženja, predstavnici političkih partija i stranaka, saopćeno je iz Press službe Općine Kalesija.