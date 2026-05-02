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TUŽNO SJEĆANJE

Obilježena godišnjica ubistva Nefise Osmančević, prve civilne žrtve agresije na Kalesiju

Okupacijom ovih naselja krenuli su daljnji napadi na teritoriji općine, ali zahvaljujući borcima Armije RBiH neprijatelj je zaustavljen

Sa obilježavanja. Općina Kalesija

FENA

2.5.2026

Delegacija Općine Kalesija, predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Damirom Džafićem, položila je cvijeće i odala počast prvoj civilnoj žrtvi agresije na općinu Kalesija Nefisi Osmančević, kao i svim ubijenim s područja Mjesne zajednice Jelovo Brdo i Gojčin.

U svom obraćanju načelnik Mujkanović je kazao da mlađim generacijama treba pričati o 2. maju, danu kada je Jugoslovenska narodna armija, "potpomognuta lokalnim četničkim jedinicama, okupirala Jelovo Brdo i Gojčin".

Također, dodao je da treba pričati i o ubistvu Nefise Osmančević, koja je u vrijeme ubistva bila civil, a taj dan su ranjene još dvije osobe koje su također bili civili.

- Okupacijom ovih naselja krenuli su daljnji napadi na teritoriji općine, ali zahvaljujući borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine neprijatelj je zaustavljen i zahvaljujući šehidima, poginulim borcima, RVI te časnim borcima Armije danas imamo slobodnu teritoriju, imamo državu BiH i sa ponosom možemo izgovoriti ime naše domovine - kazao je Mujkanović.

Počast ubijenima odali su i predstavnici Vijeća MZ, boračke organizacije i udruženja, predstavnici političkih partija i stranaka, saopćeno je iz Press službe Općine Kalesija.

# KALESIJA
# AGRESIJA
# GODIŠNJICA
# BIH
# NEFISA OSMANČEVIĆ
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