Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić ponovo imao moždani udar

Osuđeni ratni zločin Ratko Mladić ponovo je imao moždani udar danas. Informaciju je za ATV potvrdio njegov sin Darko Mladić.

- Čuo sam se sa njim prije dva i po sata, maloprije su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javit će mi dalje kako se bude razvijala situacija - rekao je Mladić za ATV.

Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da ovaj ratni zločinac zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju.

Ističući da nema nikakvih promjena ni po pitanju zdravstvenog stanja, Mladićev sin rekao je da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

Darko Mladić objasnio je da je taj dokument, prema proceduri, praktično imao karakter tajnosti dok sudija ne naredi i odobri šta može da se objavi.

- Naređenje suda da objavimo javni dio podneska stiglo je prekjučer, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Mi smo jučer obavili to šta je trebalo da se rediguje i oni su danas to objavili - naveo je Mladićev sin.