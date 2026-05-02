Brza reakcija policije: Pronađen Ajdino Kurtagić, vraćen porodici živ i zdrav

Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika Policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan - dječak je pronađen živ i zdrav i vraćen svojoj porodici, potvrđeno je iz nadležnih institucija.

Uspješan rasplet još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješno okončana.

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Ajdino pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku.

– Slučaj nestanka Ajdina Kurtagića je riješen, a ono što je najvažnije – Ajdino je pronađen živ i zdrav i vraćen svojoj porodici. Zahvaljujem se i svim građanima koji su pružili korisne informacije i aktivno sarađivali s policijom, jer je upravo ta saradnja ključna u rješavanju svih sigurnosnih izazova – izjavio je Habibija.

Istakao je da policija u svom radu postupa kroz pažljivo planirane operativne mjere i radnje, te podsjetio da tokom trajanja istraga nije moguće iznositi operativna saznanja u javnost kako se ne bi ugrozio njihov tok.

– Važno je da građani imaju strpljenja i povjerenja u rad policijskih struktura, imajući u vidu da se nerijetko radi o suočavanju s ozbiljnim protivnicima iz kriminalnog miljea. Savjesni i odgovorni građani nezamjenjiv su partner policiji u borbi protiv kriminala – dodao je Habibija.

Iz policije su zahvalili svim učesnicima potrage, naglašavajući da sinergija između institucija i građana nema alternativu kada je riječ o rješavanju sigurnosno osjetljivih situacija.